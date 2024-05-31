Стало відомо, хто годуватиме пасажирів "Укрзалізниці" замість WOG Cafe

З 1 червня ray AB cafe починає годувати пасажирів "Укрзалізниці", змінюючи WOG Cafe.

Про це повідомила прес-служба перевізника.

"Нова сторінка у бортових обідах – а також сніданках, полуденках, вечерях і навіть опівнічних перекусах – на швидкісних поїздах Укрзалізниці! Вітаємо на борту ray AB cafe – переможця прозорого конкурсу від залізниці, який вже готовий з 1 червня частувати вас смаколиками в дорозі!", – йдеться у повідомленні.

У меню "Укрзалізниці" є тепер 33 нових позиції, зокрема круасани, дитяче меню, рибний обід, веганські бургери та курячий бульйон, а також залишились хот-доги та сирники.

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Ціни на комплексні обіди та воду в квитку лишаються без змін, тому їжу можна забронювати заздалегідь.

Нагадаємо:

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Із 2016 року послуги харчування пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ надає група WOG. Влітку 2023 року АМКУ заявив, що "Укрзалізниця" створила WOG привілейоване становище щодо конкурентів і має забезпечити конкурентний механізм відбору нового постачальника.

У квітні 2024 року "Укрзалізниця" на торгах обрала компанію, яка організовуватиме харчування пасажирів у поїздах Інтерсіті+. Переможцем торгів на надання послуги у системі SmartTender стала компанія ТОВ "Понтем.УА", їй вже направили пропозицію укласти угоду. Угода діятиме наступні 5 років.