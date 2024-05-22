Час подорожі на потягу Київ - Варшава скоротять на понад годину - УЗ

Завдяки оптимізації проходження прикордонно-митних операцій, час подорожі на потязі за маршрутом Київ - Варшава, а також Дніпро - Київ - Хелм та Київ - Хелм скоротиться.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд №67 Київ - Варшава відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 10:18 (замість 10:15).

Поїзд №68 Варшава - Київ відправлятиметься з станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

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Окрім цього, за повідомленням, скориговано також графіки руху поїздів у сполученні з Хелмом, що має скоротити, як час у дорозі, так і очікування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.

Поїзд №119 Дніпро - Київ - Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, Київ-Пасажирський 06:27 - 06:47 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 16:33 (замість 17:20).

Поїзд №120 Хелм - Київ - Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 - 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28.

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А також:

Поїзд №19 Київ - Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55).

Поїзд №20 Хелм - Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

У інший час:

Поїзд №23 Київ - Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05).

Поїзд №24 Хелм - Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:13 (замість 05:39).

Продаж квитків на оновлені рейси вже розпочався, їх можна купити на дату від 9 червня.

Економічна правда