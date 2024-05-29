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Львів – Яремче – Рахів: "Укрзалізниця" запускає "гірський шатл" на 1-2 червня

Середа, 29 травня 2024, 20:38 - Ігор Пилипів
 
фото: УЗ

АТ "Укрзалізниця" призначає "гірський шатл" зі Львова до Яремча, Татарова (Буковеля), Ворохти і Рахова на найближчі вихідні 1 та 2 червня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". 

Так, поїзд №816 Львів — Ворохта відправлятиметься:

  • зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:22; 
  • Івано-Франківськ 17:39 - 17:43;
  • Яремче 19:10 - 19:14; 
  • Татарів-Буковель 19:39 - 19:41; 
  • Ворохта 19:52.

Також 2 червня поїзд продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова наступним розкладом руху: 

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  • Ворохта 19:52 - 19:56; 
  • Ясіня 20:34 - 20:36;
  • Кваси 20:59 - 21:01; 
  • Рахів 21:19. 

У зворотному напрямку поїзд №815 Рахів — Львів відправиться:

  • з Рахова 2 червня о 03:48; 
  • Кваси 04:07 - 04:09;
  • Ясіня 04:31 - 04:33; 
  • Ворохта 05:12 - 05:18; 
  • Татарів-Буковель 05:28 - 05:30; 
  • Яремче 06:03 - 06:07; 
  • Івано-Франківськ 07:50 - 07:55;
  • прибуття у Львів о 10:07.

Додається, що  1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта (замість Рахова) аналогічним розкладом руху. 

Крім того, поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин — у дні курсування поїзда до Рахова).

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Економічна правда.

Укрзалізниця Буковель
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