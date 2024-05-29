Львів – Яремче – Рахів: "Укрзалізниця" запускає "гірський шатл" на 1-2 червня
Середа, 29 травня 2024, 20:38 -
АТ "Укрзалізниця" призначає "гірський шатл" зі Львова до Яремча, Татарова (Буковеля), Ворохти і Рахова на найближчі вихідні 1 та 2 червня.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Так, поїзд №816 Львів — Ворохта відправлятиметься:
- зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:22;
- Івано-Франківськ 17:39 - 17:43;
- Яремче 19:10 - 19:14;
- Татарів-Буковель 19:39 - 19:41;
- Ворохта 19:52.
Також 2 червня поїзд продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова наступним розкладом руху:
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- Ворохта 19:52 - 19:56;
- Ясіня 20:34 - 20:36;
- Кваси 20:59 - 21:01;
- Рахів 21:19.
У зворотному напрямку поїзд №815 Рахів — Львів відправиться:
- з Рахова 2 червня о 03:48;
- Кваси 04:07 - 04:09;
- Ясіня 04:31 - 04:33;
- Ворохта 05:12 - 05:18;
- Татарів-Буковель 05:28 - 05:30;
- Яремче 06:03 - 06:07;
- Івано-Франківськ 07:50 - 07:55;
- прибуття у Львів о 10:07.
Додається, що 1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта (замість Рахова) аналогічним розкладом руху.
Крім того, поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин — у дні курсування поїзда до Рахова).
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Економічна правда.
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