Чим більше споживаєш, тим дорожче платиш. Скільки з 1 червня може коштувати електроенергія? Роз'яснення

Що сталося?

За інформацією ЕП, на засіданні 30 травня Кабінет міністрів ухвалить рішення про підвищення вартості електроенергії для населення. Про це повідомили одразу кілька співрозмовників ЕП в уряді, а також представник однієї з державних енергетичних компаній.

Відповідні зміни, як очікується, набудуть чинності через день – з 1 червня.

Якою буде нова ціна електроенергії?

У разі ухвалення такого рішення, за спожиту з 1 червня електроенергію домогосподарства повинні будуть сплачувати дві ціни, в залежності від обсягу споживання.

За умови споживання до 100 кВт-год вартість залишиться незмінною – на рівні 2,64 грн за кВт.

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А для тих, хто споживає понад 100 кВт-год на місяць тариф зросте до 4,8 грн за кВт. При цьому нова ціна розповсюджується на весь обсяг, починаючи з першої кВт-год.

Для розуміння того, як це працюватиме наведемо приклад. Якщо сім'я за місяць споживає 90 кВт-год, то доведеться сплатити 237,6 грн (90 * 2,64), а якщо умовно 150 кВт-год, то сума становитиме 720 грн (150 * 4,8).

Що стосується вартості електроенергії в нічний час, то як і раніше для її розрахунку застосовуватиметься коефіцієнт 0,5. Тобто вся спожита вночі електроенергія коштуватиме вдвічі дешевше, ніж вдень.

Скількох споживачів торкнеться підвищення?

За даними співрозмовників ЕП в одній з енергетичних компаній, на сьогодні менше 20% населення споживає до 100 кВт-год електрики на місяць. Тобто, з 1 червня 80% домогосподарств платитимуть нову ціну – 4,8 грн.

В чому необхідність такого кроку?

В офіційних комунікаціях представники уряду, Міністерства енергетики та парламенту ключовою причиною для перегляду ціни на електрику називають необхідність отримати гроші на відновлення зруйнованих об’єктів енергетики внаслідок російських атак.

Хоча насправді левову частку грошей від підвищення ціни на електрику отримає компанія "Енергоатом", яка, на щастя, поки не була об’єктом для масштабних російських обстрілів. Компанія отримає більше коштів, оскільки нові ціни зменшать її зобов’язання щодо покриття пільгових тарифів для населення.

"Я не бачу взагалі зв'язку між підвищення тарифів і відновленням зруйнованих потужностей. Не розумію, яким чином вибудований цей зв'язок", – наголошує директор "Центру дослідження енергетики" Олександр Харченко.

Реальна ж причина змін – поступовий перехід на ринкову вартість енергоносіїв для населення, що є зобов'язанням України перед західними партнерами.

Тобто ринкова ціна може бути більшою?

Ціна у 4,8 грн за кВт не є ринковою, не кажучи вже про 2,64 грн за кВт. Повну вартість електроенергії на сьогодні сплачують лише бізнес та промислові споживачі. Тариф для населення пільговий, тобто різницю між ринковою ціною і фактично сплаченою домогосподарствами дотують дві державні компанії – "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Іншими словами, це не останній етап підвищення вартості електрики для населення. В майбутньому слід бути готовими до нових зростань.

Якою ж є ринкова вартість?

Вартість електроенергії, яку отримують ті чи інші споживачі, формується з кількох складових. Ринкова ціна самої електроенергії як товару на сьогодні становить близько 4 грн за кВт-год. Але це не все.

Ще треба сплатити тариф на її передачу мережами "Укренерго" (0,63 грн), тариф на розподіл обленерго (в різних областях може відрізнятися, але його середнє значення по Україні – близько 1,8 грн). Ще близько 15 копійок в середньому коштує постачання.

"Якщо скласти всі ці складові ціни, виходить, що собівартість енергії з її доставкою становить близько 6,6 гривні за кВт-год без ПДВ або близько 8 гривень за кВт-год з ПДВ", – пояснює радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.

Довідка. З 1 червня зросте й вартість електрики для бізнесу. Це пов’язано із нещодавнім переглядом Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг граничних цін або так званих "прайс-кепів". Так, якщо місячний індекс електроенергії базового навантаження на травень на Українській енергетичній біржі становив 3304 грн за МВт-год без ПДВ, то на червень цей показник зріс до 5541 грн.

Як виглядає процес субсидування цін на електрику для населення?

Цей процес регламентується урядовою постановою №483 "Про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів" або ПСО.

За цим бюрократичним формулюванням стоїть наступна логіка: населення електрикою за пільговою ціною (2,64 грн за кВт-год або 4,8 грн за кВт-год залежно від обсягів споживання) забезпечують постачальники універсальних послуг або так звані ПУПи.

Різницю між ринковою ціною (наприклад, згадані Бойко 8 грн за кВт-год) та пільговою для населення ПУПам компенсує державне підприємство "Гарантований покупець", яке своєю чергою отримує кошти від двох інших компаній – "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

З огляду на масштаби та можливості цих двох компаній навантаження на них різне: на плечі атомної компанії лягає 85% від усього обсягу компенсацій, а решту 15% має забезпечувати "Укргідроенерго".

Кошти на компенсацію різниці у вартості ці два підприємства отримують від продажу власної електроенергії за ринковою ціною.

Детально роботу механізму ПСО у колонці для ЕП раніше описав керівник ГО "Асоціація енергоефективності та енергозбереження" Олександр Візір.

Хто отримає кошти від підвищення тарифу?

Ключовими бенефіціарами підвищення тарифів для населення будуть НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Об’єкти останньої на рівні з тепловими електростанціями були серед ключових цілей російських обстрілів, тому додаткові кошти, вочевидь, підуть на відновлення ГЕС.

У випадку з "Енергоатомом", скоріш за все, гроші направлять на будівництво нових атомних блоків, доцільність чого в поточних умовах викликає в профільному середовищі багато питань.

Чи стане менше відключень після підвищення тарифу?

На жаль, ні. Ці процеси взагалі не пов'язані між собою. "Незалежно від розміру тарифу для населення світло будуть вимикати і надалі. Відключення триватимуть не менше двох років, можливо, навіть трьох. Це залежить від того, як швидко ми зможемо відновити пошкоджені та зруйновані об’єкти", – наголошує Харченко.