Новини 23 травня: Кабмін працює над підвищенням податків, росіяни обстріляли друкарню видавництва Vivat

Про податки. Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив, що держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету. Гетманцев каже, що цей крок є безальтернативним.

Про обстріл Харкова. Росіяни влучили в друкарню книжкового видавництва Vivat під час обстрілу Харкова 23 травня, є загиблі та постраждалі.

Про відключення світла. Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

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Про ЗАЕС. Одна з двох повітряних ліній, яка живить Запорізьку АЕС, відключилася. У разі відмови останньої, на ЗАЕС станеться черговий блек-аут.

Згодом українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ "Дніпровська" - тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі.

Про карткові перекази між фізособами. Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами.

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