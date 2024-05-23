Від кнопок для телевізорів до 70% усіх iPhone: як тайванська Foxconn підкорила світ

На тлі технологічної і торгової війни між США та Китаєм і постійними погрозами Сі силою повернути Тайвань під свій вплив, значення передових тайванських виробників зростає. TSMC давно є лідером на ринку напівпровідників, а Foxconn, зробивши собі ім’я як контрактний виробник для Apple, уже не один рік утримує статус найбільшого гравця на ринку споживчої електроніки.

Засновник Foxconn Террі Гоу, озброївшись американськими методами ведення бізнесу, ідеально використав попит західних корпорацій на дешеву робочу силу в Азії, зробивши свою компанію прикладом ідеального аутсорсингу.

Але цього Foxconn досягла переважно завдяки своїм заводам на материковому Китаї. Тепер же, коли є загроза вторгнення Пекіна, компанія, як і її партнери TSMC та Pegatron, розглядає варіанти перенесення штаб-квартир з Китаю, та розширює свою діяльність у Південно-Східній Азії, Індії, Мексиці, США та ЄС. Особлива увага приділяється Індії.

Від виробника пластику до техногіганта

Розповідь історії Hon Hai Precision Industry (торгова назва Foxconn) слід почати з її засновника – Террі Гоу (справжнє ім'я Го Таймін). Його батько, китаєць, через політичні причини втік до Тайваню, де і народився Террі. Відучившись в коледжі, майбутній підприємець пішов працювати дрібним клерком. Наприкінці 1960-х він вирушив до США де цікавився комп'ютерами і американським підходом до ведення бізнесу.

У 1974 році Гоу повернувся додому і позичивши у батьків 7,5 тис дол, разом із братом відкрив компанію Hon-Hai яка виробляла компоненти із пластмаси. Там працювали до 10 осіб, які виготовляли пластикові кнопки для телевізорів (одним із перших замовників став Philips).

Працюючи Гоу досліджував ринок, і зрозумів, що вся процедура лиття пластику потребує вдосконалення. Тож він побудував завод, на якому були встановлені більш точні пластикові форми. Клієнти високо оцінили якість готової продукції.

За легендою, тоді Террі випадково зустрівся з президентом Тайваню Цзяном Цзинго, котрий мріяв про об'єднання Китаю. А Гоу запропонував варіант економічного возз'єднання: якщо тайванський бізнесмен відкриє кілька заводів у Китаї, то це об'єднає дві частини одного народу. Вважається, що саме так Hon-Hai отримала інвестиції та можливість відкрити заводи і в Тайвані, і на материковому Китаї.

Прорив стався у 1980 році, коли американська компанія Atari замовила 2600 пластикових роз'ємів для кабелю свого джойстика. Тоді Гоу вирушив до США, де, як торговий агент, ходив по офісах великих брендів, пропонуючи послуги Hon-Hai.

Додому він повернувся з великим списком клієнтів. Компанії замовляли роз'єми для материнських плат, корпуси та інші комплектуючі. Це збільшило доходи компанії і переконало Террі в тому, що аутсорсингове виробництво – прибутковий бізнес. Тоді ж він змінив назву фірми на зручне для іноземців слово Foxconn.

Наступний крок – відкриття у 1983 році першої фабрики у Тайбеї. Обсяги замовлень зростали, що дало змогу Foxconn задуматися про інтеграцію в інші країни, де було б достатньо робочої сили. Першим став Китай, куди бренд зайшов у 1988 році.

Після виходу на Тайванську біржу у 1991 році Террі почав працювати над інтеграцією на ринки Японії та США. Для цього підприємець використав перевірений в КНР метод: відкриття дослідницьких центрів і виробництв. Компанії більше довіряли бренду безпосередньо спілкуючись з розробниками. Крім того, Террі брався виконувати будь-яке замовлення, незалежно від його складності.

Гоу швидко підхоплював тренди – так Foxconn стала одним із учасників комп’ютерної революції в США, модернізуючи різні комплектуючі. До кінця 1990-х бренд запатентував понад 2000 винаходів, завдяки чому увійшов до списку найбільш інноваційних компаній світу.

Одне з головних відкриттів, яке приписують бренду, – напівзібрані комп'ютери Barebone – спричинило хвилю замовлень від корпорацій, на кшталт IBM, і дало змогу гігантові зміцнити свої позиції. Крім того, Foxconn займав лідерські позиції на ринку виробників роз'ємів. Вже у 2001 році компанія мала 4,4 млрд дол доходу і стала найбільшою приватною технологічною компанією Тайваню.

За наступні чотири роки доходи зросли до 28 млрд дол, і Foxconn випередила Flextronics, ставши найбільшим у світі постачальником послуг зі споживчої електроніки.

Зрештою, у 2006 році компанія взялася за збірку iPhone. У міру того, як зростав вплив Apple, зростали і доходи Foxconn. На думку аналітиків, Apple не змогла б досягти свого нинішнього рівня, якби Foxconn не був настільки оперативний і якісний постачальник.

З маленької тайванської компанії Террі Гоу зумів зробити найбільшого виробника споживчої електроніки у світі Фото Getty Images

Проте Apple – далеко не єдиний клієнт Foxconn: зараз практично кожен гаджет у світі від Microsoft, Sony, IBM, Nvidia чи Tesla або був повністю вироблений на заводах тайванської компанії, або там була створена якась його деталь. А засновника Foxconn охрестили "богом аутсорсингу".

Доленосна співпраця з Apple

Аутсорсинг став наріжним каменем сучасних бізнес-операцій, дозволяючи компаніям, ефективно масштабувати виробництво та впроваджувати інновації. Альянс Apple із Foxconn Technology Group – один з прикладів ефективного аутсорсингу.

Американський технологічний гігант давно покладається на аутсорсинг у виробництві своїх iPhone, iPad та MacBook. З 2006 року Apple довірила виробництво і Foxconn – та наразі збирає близько 70% усіх iPhone.

Foxconn спеціалізується на великосерійному виробництві, маючи розгалужену мережу заводів у Китаї та інших країнах. Використовуючи досвід та інфраструктуру партнера, Apple швидко масштабує виробництво, щоб задовольняти попит, і при цьому зберігати стандарти якості.

Угода дозволяє Apple зосередитися на компетенціях у дизайні, маркетингу та розробці програмного забезпечення, а Foxconn займається складним процесом складання та виробництва.

Ще один важливий фактор – економічна ефективність. Аутсорсинг виробництва у Foxconn дозволяє Apple отримати вигоду від зниження витрат на робочу силу та економії за рахунок масштабу. Ця співпраця дозволяє Apple оптимізувати структуру витрат і максимізувати прибутковість на конкурентному ринку.

Окрім класичного аутсорсингу, Apple та Foxconn розвинули стратегічне партнерство. Їхня співпраця вже давно виходить за рамки виробництва і містить спільні інвестиції в дослідження та розробки, ініціативи зі сталого розвитку та програми розвитку робочої сили.

Однак їхнє партнерство стикається і викликами. Історії про порушення трудових прав, велику кількість понаднормових робіт і самогубства працівників на заводах Foxconn викликали пильну увагу і критику з боку захисників трудових прав і ЗМІ.

Перенесення потужностей до Індії та інших країн

В останні роки тайванська компанія стала улюбленцем індійських ЗМІ та посадовців. Це не дивно, адже пообіцявши перенести значну частину виробництва для Apple з материкового Китаю до Індії гігант робить конкретні кроки. Так, до кінця 2024 року Foxconn розпочне виробництво AirPods на заводі в Хайдарабаді.

Загалом компанія має в Індії вже 30 заводів, на які припадає 10 млрд дол її річного доходу. Звісно це лише 4,6% від минулорічної виручки, але у 2022 році ця цифра становила лише 2%.

Чому Foxconn розширює виробництво в Індії? Причини очевидні – компанія страхується від можливого китайського вторгнення на Тайвань і геополітичної напруженості між Пекіном та Вашингтоном, а також використовує індійську робочу силу та податкові пільги уряду Делі, який хоче перетворити країну на нову глобальну виробничу базу.

Проте, як з’ясували тайванські ЗМІ, причина ще й в тому, що компанія хоче змінити бізнес-стратегію. Класичне складання смартфонів поступово відходитиме на задній план, і тепер у фокусі – електромобілі та сервери штучного інтелекту (ШІ).

Для цього у китайському Чженчжоу, де розташований найбільший завод зі складання iPhone, Foxconn створила нову дочірню компанію, яка зосередиться саме на цих двох секторах, а також – на робототехніці.

"Не дивно, що Foxconn вирішила перенести всю чорнову роботу до Індії, аби звільнити простір та ресурси для нових перспективних напрямів. Голова правління компанії Лю Янг-Вей раніше вже оголошував про плани розширити ланцюжок постачання акумуляторів для електромобілів до США, Індії та Індонезії", – пише DigiTimes Asia.

Foxconn активно відкриває заводи за межами Китаю Фото Getty Images

Також Foxconn, як і інші тайванські виробники, прискорює інвестиції та нарощує виробничі потужності у Мексиці, прагнучи задовольнити підвищений попит на електромобілі та сервери у Північній Америці.

Ставка на електромобілі

Для нарощування своєї присутності на ринку електрокарів тайванська група почала з того, що у 2020 році за 280 млн дол придбала старий завод General Motors в Огайо та запросила колишнього керівника Nissan Джуна Секі. Перед ним поставили більш ніж амбітну мету – захопити цей ринок.

На початку 2021 року Foxconn створив спільне підприємство із китайським Zhejiang Geely Holding Group, а згодом представив концепти електрокарів. У жовтні 2021-го презентували прототипи Model E (седан), Model C (7-місний кросовер), Model T (автобус), Model B (кросовер), Model V (пікап), Model N (вантажний фургон). Моделі створювалися спільно італійською дизайнерською компанією Pininfarina та американським напівпровідниковим гігантом Nvidia.

У жовтні 2023 року Foxconn оголосила, що Model N і Model B переходять на стадію виробництва. Їх виготовлятиме Foxtron – спільне підприємство Foxconn і тайванської Yulon Motor, яка збирає авто для Nissan і Mitsubishi. Очікується, що Model С коштуватиме до 35,7 тис дол – менше, ніж базова версія Tesla Model 3.

А вже цього року Foxconn Technology Group cтворила ще одну компанію – Foxconn New Energy Automobile Industry Development, яка займеться розробкою і виробництвом електромобілів та компонентів до них. Також, за словами Секі, компанія веде переговори з 14 потенційними клієнтами щодо укладення контрактів на виробництво електрокарів.

За підсумками 2022 року дохід компанії від компонентів для електромобілів сягнув 20 млрд тайванських доларів – у 2023-2024 роках очікується зростання до 100 млрд.

Foxconn ставить за мету до 2026 року отримувати 36 млрд дол доходу від напряму електромобілів і зайняти 5% світового ринку. Для цього компанія підходить до автомобільної індустрії, по суті, так само, як і до виробництва смартфонів: поки не планує продавати електромобілі під брендами Foxconn чи Foxtron.

Перша модель електромобіля N7 продається в Азії за ціною від 31 тис дол під брендом Luxgen компанії-партнера Yulon. N7 – це брендована версія кросовера, який представили під назвою Model C.

Група розвиває співпрацю й з іншими автовиробниками. Нещодавно Foxconn і Stellantis оголосили про створення спільного підприємства SiliconAuto, яке займатиметься розробкою і виробництвом чипів для електромобілів. Крім цього, тайванський гігант завершує роботу над угодою про купівлю частини акцій "дочки" німецького постачальника автозапчастин ZF.

Падіння попиту на споживчу електроніку на тлі високої інфляції та уповільнення росту світової економіки – ще одна причина диверсифікації бізнесу Foxconn за межами Китаю.

Прототип електрокара Model B від Foxtron Фото Getty Images

За словами голови Foxconn Лю Янг-Вея, розширення виробничих потужностей у таких країнах, як США, В’єтнам, Індія та Мексика, необхідне "у відповідь на коригування клієнтів і ланцюжка поставок". Торік він говорив, що 70% доходів компанії припадає на продукцію, виготовлену на китайських заводах, але "у майбутньому частка майданчиків в інших країнах збільшуватиметься".

"Фабрики ШІ" з Nvidia

Разом з електромобілями компанія приділяє увагу й ринку ШІ, який стрімко розвивається. За словами Лю Янг-Вея, торік Foxconn мала 40%-частку на світовому ринку ШІ-серверів. Зараз разом із місцевими партнерами компанія будує в Індії завод із виробництва передових мікросхем.

Ще одним важливим кроком у розвитку свого ШІ-напрямку стала домовленість із Nvidia щодо будівництва центру обробки даних нового типу з використанням чипів і програмного забезпечення Nvidia для низки додатків, включаючи безпілотне водіння автомобілів.

На щорічній виставці технологій Foxconn у Тайбеї у жовтні 2023 року Лю Янг-Вей та гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг оголосили, що їхні компанії будуватимуть "фабрики штучного інтелекту" разом.

Керівники Nvidia Дженсен Хуанг і Foxconn Лю Янг-Вей Фото Getty Images

"Зʼявився новий тип виробництва – виробництво інтелекту. І центри обробки даних, які його виробляють, є фабриками штучного інтелекту", – сказав тоді Хуанг.

Фінансові результати

Саме завдяки продажам обладнання для ШІ Foxconn нещодавно прозвітувала про сильне зростання прибутку другий квартал поспіль. Чистий прибуток групи за останній квартал зріс на 33% у річному вимірі – до 53,2 млрд тайванських доларів (1,7 млрд дол).

За словами аналітика Bloomberg Intelligence Робера Ліа, бізнес Foxconn продемонстрував послідовне відновлення після відносно слабкого 2023 року, переважно – завдяки сегменту, орієнтованому на ШІ. Цей рік має стати набагато кращим, оскільки клієнти компанії почнуть закуповувати більше, прогнозує експерт.

Завдяки зростанню попиту на обладнання на ШІ зростають і акції Foxconn – на 50% з початку 2024 року. Це зростання, як прогнозує JP Morgan, триватиме і далі, чому сприяють позитивні новини. За даними компанії її дохід у квітні цього року сягнув рекордних 15,8 млрд дол.

Протести і самогубства на заводах

У жовтні 2022 року сотні робітників на головному заводі Foxconn у Чженчжоу зіткнулися з поліцією. Працівники заводу, де знову спалахнув COVID, скаржилися на тяжкі умови праці та те, що обіцяні надбавки за ризик так і не були виплачені.

Багато з них розбіглись по домівках, що широко висвітлювалося в соцмережах. Пізніше Foxconn сплатив протестувальникам компенсацію, щоб вони звільнилися і назавжди покинули завод.

Відтоді компанія запровадила на заводі роботу за замкнутим циклом, ізолювавши працівників від решти міста у зв'язку зі спалахом коронавірусу, та найняла нових робітників, пообіцявши великі премії.

Foxconn і раніше звинувачували у жорстокому поводженні з робітниками на фабриках. Зокрема, у 2010 році компанію накрила хвиля самогубств. А правозахисники фіксували заниження зарплат та примушування до понаднормової роботи. Після численних розслідувань компанія визнала, що у 2012 році найняла на одну зі своїх фабрик 14-річних підлітків.

Крім цього, New York Times писала, що в трикімнатних квартирах для персоналу можуть проживати до 20 робітників. "Якщо ви купуєте продукцію Apple, ви підтримуєте рабську працю", – часто пишуть світові ЗМІ, маючи на увазі жорсткі умови на заводах Foxconn.

Аби зекономити, корпорація будує свої заводи в регіонах з низькою вартістю робочої сили та пільговим податковим режимом: Китай, Індія, В'єтнам, Бразилія, Чехія. Наприклад, щоб знайти працівників у Чехії, які відповідають її вимогам, Foxconn наймає і молодих робітників зі Словаччини та Польщі, і румунських пенсіонерів.

Робочу культуру на заводах Foxconn описують як "авторитарну". Кожен працівник вивчає філософію роботи Гоу: "Успішні люди знаходять спосіб. Невдахи знаходять виправдання".

Робота звичайного працівника важка – щонайменше по 10 годин на день, а в пікові сезони – по 12. Foxconn запевняє, що понаднормова робота добровільна, але, за словами працівників, якщо цього не виконувати, то не отримаєш всю зарплату – від 400 дол до 700 дол на місяць, залежно від рівня кваліфікації.

Робітники із бідних китайських сіл, не маючи іншої альтернативи, погоджуються на такі жорсткі умови, описуючи їх так: "Нема понаднормової роботи – нема підвищення зарплати".

Після серії публікацій в Foxconn поспішили запевнити, що намагаються вирішувати проблеми в міру їх виникнення. Але нові звіти правозахисників свідчать про те, що компанії ще є над чим працювати.

Невдалий похід у політику засновника Foxconn

Вивівши своє дітище на світовий рівень Террі Гоу, маючи статки у понад 10 млрд дол, у 2019 році покинув керівні посади в компанії, але продовжує залишатись головним акціонером. Анонсуючи свій відхід, 68-річний Гоу тоді заявив, що хоче дати дорогу молодим.

Проте, як виявилось згодом, Террі зробив це заради політичної кар’єри – у серпні 2023 року він оголосив про плани балотуватись у президенти Тайваню у статусі незалежного кандидата. Тоді Гоу заявив, що хоче об'єднати опозицію і не допустити перетворення Тайваню на "наступну Україну".

Він також звинуватив правлячу партію у тому, що та поставила Тайвань під загрозу війни з Китаєм. Мільярдер пообіцяв принести "50 років миру в Тайванську протоку". Проте, попри масштабну рекламну кампанію, опитування показували, що бізнесмен найменш популярний із чотирьох кандидатів у президенти і значно поступався Лаю Цінде, який, зрештою, і виграв вибори.

На тлі заяв Гоу Пекін у жовтні 2023 року почав масові податкові перевірки заводів Foxconn – після чого продажі компанії впали на 5%. ЗМІ спершу пов’язали цей тиск саме з політичними амбіціями Гоу, проте, як виявилось, причиною дій Пекіна все ж є плани Foxconn диверсифікувати виробництво за межами Китаю.

Висуваючи свою кандидатуру, Гоу обіцяв, що "не піддасться на погрози Китаю", наголосивши, що у нього немає "особистих активів" у країні, і що він не отримує вказівок від влади КНР. Мільярдер заявляв, що Китай навряд чи наважиться конфіскувати активи Foxconn, оскільки тоді Пекіну доведеться пояснювати перебої з поставками головним клієнтам компанії: Apple, Tesla, Amazon і Nvidia.

Похід у президенти Тайваню завершився для Террі Гоу невдачею Фото Getty Images

Згодом Гоу таки вийшов з президентської гонки. "Ті, хто досягає великих цілей, можуть ігнорувати похвалу або критику. Террі Гоу може бути забутий народом, але для майбутнього республіки я вирішую пожертвувати собою заради загального блага. Це моя максимальна відданість своїй Батьківщині", – заявив бізнесмен. Очевидно, на його рішення вплинули низькі шанси на перемогу.