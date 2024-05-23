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Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС

Четвер, 23 травня 2024, 17:34 - Олексій Павлиш

Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ "Дніпровська" - тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі:

Про це повідомили в "Енергоатомі".

"23 травня 2024 року о 16:50 вітчизняні енергетики змогли відновити роботу пошкодженої зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ "Дніпровська".

Завдяки їхнім зусиллям тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ та "Дніпровська", які забезпечують живлення власних потреб станції", - заявили в українській держкомпаній.

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В "Енергоатомі" нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Нагадаємо:

Повілдомлялось, що одна з двох повітряних ліній, яка живить Запорізьку АЕС, відключилася. У разі відмови останньої, на ЗАЕС станеться черговий блек-аут.

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Економічна правда

Енергоатом атомна енергетика енергетика
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