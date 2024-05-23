ЗАЕС знову на межі блекауту: відключилася повітряна лінія живлення

Сьогодні одна з двох повітряних ліній, яка живить Запорізьку АЕС, відключилася. У разі відмови останньої, на ЗАЕС станеться черговий блек-аут.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".



"Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України", - йдеться у повідомленні.

Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна".



У компанії уточнили, що у разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.

Нагадаємо:

Реклама:

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту.

Глава РФ повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Через некомпетентність набраного окупантами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

Реклама: