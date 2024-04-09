Новини 9 квітня: інфляція сповільнилась до 3,2%, lifecell оскаржить заморожування частки Фрідмана у компанії

Про атомну енергетику. НАЕК "Енергоатом" запланував будівництво заводу з виробництва тепловидільних збірок біля міста Южноукраїнськ, поблизу якого розташована Південноукраїнська атомна електростанція.

Про прибутки УЗ. АТ "Укрзалізниця" за підсумками минулого року отримала 5 мільярдів гривень чистого прибутку, також компанія отримала прибуток у січні-березні цьогоріч.

Про санкції "Росатома". Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) ухвалила рішення про примусове вилучення акцій приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива". Відповідний документ підписав президент України.

Про інфляцію. У березні зростання споживчих цін в Україні прискорилось з 0,3% у лютому до 0,5%. Водночас річна інфляція сповільнилась до 3,2%.

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Про атаки на ЗАЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 9 квітня повідомило про атаку безпілотників на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

Про теракти в РФ. Слідчий комітет РФ (СК) звинуватив українську нафтогазову компанію "Бурісма Холдінгс", у який працював син президента США Хантер Байден, у фінансуванні терактів на території Росії.

Про активи пропагандистів. Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав в управління низку санкційних активів, серед яких корпоративні права в компаніях, що належали російському журналісту Дмитру Кисельову.

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Про lifecell. lifecell оскаржить рішення суду щодо заморожування частки Фрідмана (19% акцій) у компанії.

Ексклюзиви ЕП

Іранізація неминуча. Cанкції повільно позбавляють Росію цивільної авіації

Перед туристичним сезоном в Росії вдають, що країна адаптувалася до санкцій. Однак це не так.