Новини 12 квітня: ФДМУ встановив ціну держчастки Ocean Plaza, бізнес Харківщини звільнений від деяких податків

Про обмеження світла. Українцям варто економити споживання електроенергії кожного дня в пікові години (з 19:00 до 22:00).

Про удари по російськім НПЗ. Міжнародне енергетичне агентство вслід за США заявило, що атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи ризикує підірвати світові ринки нафтопродуктів.

Про Трипільську ТЕС. Трипільська ТЕС була дуже великим об'єктом, яку неможливо було повністю захистити лише інженерними спорудами. Потрібно було застосувати ще відповідні засоби ППО.

Про світло влітку. Українцям варто бути готовими до всіх можливих сценаріїв навесні-влітку, через російські атаки. Зокрема, тримати напоготові генератори й павербанки. Водночас енергетики зроблять все можливе, щоб вони не знадобилися.

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Про Ocean Plaza. Фонд державного майна провів перше засідання аукціонної комісії з продажу державної частки в ТОВ ""Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві). Стартову ціну на держчастку встановили на рівні 1,65 мільярда гривень.

Про Литву. Розслідувачі литовського видання LRT виявили, що компанія Plungės kooperatinė prekyba, що входить до групи Vičiūnai (власник бренду Vici), більше десяти разів перевозила до Росії товари, які підпадають під санкції.

Про податки Харківщини. Кабінет Міністрів дозволив владі Харківської області звільняти місцевий бізнес від сплати деяких місцевих податків та зборів.

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Про постачання мікросхем до РФ. Санкційний відділ Міністерства фінансів США розслідує діяльність кількох американських та іноземних компаній щодо поставок мікросхем військового призначення, які потрапляють до Росії. Під наглядом, зокрема, понад 600 дистриб'юторів з якими працюють компанії.

Ексклюзиви ЕП

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