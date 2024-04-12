МЕА підтримало позицію США щодо ударів українських дронів по російських НПЗ

Міжнародне енергетичне агентство вслід за США заявило, що атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи ризикує підірвати світові ринки нафтопродуктів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Українські ударні безпілотники з початку року посилили атаки на російську нафтову промисловість, намагаючись перервати постачання палива для військових і обмежити доходи Кремля. Відповідно до щомісячного звіту МЕА, приблизно від 500 до 600 тис барелів на день потужностей країни з переробки сирої нафти можуть бути втраченіцього кварталу на валовій основі без компенсацій.

Зупинка пошкоджених нафтопереробних заводів або блоків на чотири-вісім тижнів для ремонту "може означати значну втрату" російського експорту нафтопродуктів, заявило в п'ятницю паризьке агентство.

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"Міжнародні ринки залежать від російського експорту дизельного палива, нафти та авіаційного палива, тоді як нафтопереробні системи в Азії поглинають значні обсяги прямогонних і крекінг-залишків країни для збільшення сировини для модернізації", - пише агентство.

Фактично МЕА повторило попередню заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, який попередив, що українські атаки "можуть мати додатковий ефект" на світовому енергетичному ринку.

Поки що фактичне падіння нафтопереробних заводів було набагато меншим. Згідно з даними МЕА, офіційні тижневі дані про видобуток НПЗ Росії до кінця березня відповідають обсягам видобутку сирої нафти від 5 до 5,2 мільйона барелів на день, а не 4,6 мільйона барелів на день, на які вказувала б висхідна оцінка простоїв нафтопереробних заводів.

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За перші три дні квітня російські нафтопереробники виробляли в середньому 5,25 мільйона барелів на день. Згідно з підрахунками Bloomberg на основі історичних даних, незважаючи на відновлення з середини березня, щоденні обсяги нафтопереробки залишаються значно нижчими за 5,78 млн барелів сирої нафти, переробленої в перші дні квітня минулого року.

Нагадуємо:

Сполучені Штати Америки попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.