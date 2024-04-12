Санкційний відділ Мінфіну США перевіряє компанії на предмет постачання мікросхем до Росії

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Санкційний відділ Міністерства фінансів США розслідує діяльність кількох американських та іноземних компаній щодо поставок мікросхем військового призначення, які потрапляють до Росії. Під наглядом, зокрема, понад 600 дистриб'юторів з якими працюють компанії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами американського чиновника, високопосадовці з Міністерства фінансів, Міністерства торгівлі та Державного департаменту зверталися до виробників мікроелектроніки зі штаб-квартирою в США з проханням припинити потік мікросхем до Росії. Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів, пише агентство.

Один з аспектів розслідування Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) стосується того, чи використовуються американські фінансові установи для сприяння торгівлі з особами, на яких поширюються санкції, сказав американський чиновник. OFAC також працює над запобіганням таких поставок за допомогою адміністративних заборон і блокувань.

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За словами американського чиновника, експерти працюють з компаніями над аналізом даних про понад 600 дистриб'юторів, які, як видається, продовжують продавати деталі з обмеженим експортом до Росії, і працюють з компаніями над тим, щоб вилучити цих дистриб'юторів зі своїх ланцюгів постачання.

Лише минулого року Росія імпортувала передових американських та європейських мікросхем на суму понад 1 мільярд доларів, попри обмеження, покликані перешкодити військовим РФ отримувати технології для підживлення своєї війни в Україні.

Засекречені дані російської митної служби, отримані агентством Bloomberg, показують, що більше половини імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев'ять місяців 2023 року були вироблені американськими та європейськими компаніями.

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Економічна правда.