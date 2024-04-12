Санкційний відділ Мінфіну США перевіряє компанії на предмет постачання мікросхем до Росії
Санкційний відділ Міністерства фінансів США розслідує діяльність кількох американських та іноземних компаній щодо поставок мікросхем військового призначення, які потрапляють до Росії. Під наглядом, зокрема, понад 600 дистриб'юторів з якими працюють компанії.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами американського чиновника, високопосадовці з Міністерства фінансів, Міністерства торгівлі та Державного департаменту зверталися до виробників мікроелектроніки зі штаб-квартирою в США з проханням припинити потік мікросхем до Росії. Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів, пише агентство.
Один з аспектів розслідування Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) стосується того, чи використовуються американські фінансові установи для сприяння торгівлі з особами, на яких поширюються санкції, сказав американський чиновник. OFAC також працює над запобіганням таких поставок за допомогою адміністративних заборон і блокувань.
За словами американського чиновника, експерти працюють з компаніями над аналізом даних про понад 600 дистриб'юторів, які, як видається, продовжують продавати деталі з обмеженим експортом до Росії, і працюють з компаніями над тим, щоб вилучити цих дистриб'юторів зі своїх ланцюгів постачання.
Лише минулого року Росія імпортувала передових американських та європейських мікросхем на суму понад 1 мільярд доларів, попри обмеження, покликані перешкодити військовим РФ отримувати технології для підживлення своєї війни в Україні.
Засекречені дані російської митної служби, отримані агентством Bloomberg, показують, що більше половини імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев'ять місяців 2023 року були вироблені американськими та європейськими компаніями.
Економічна правда.