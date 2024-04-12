"Неможливо було захистити": Найєм пояснив, чому не спрацював захист Трипільської ТЕС

Трипільська ТЕС була дуже великим об'єктом, яку неможливо було повністю захистити лише інженерними спорудами. Потрібно було застосувати ще відповідні засоби ППО.

Таку думку висловив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у колонці НВ.

Так, Держагентство захищає лише частину енергетичних об'єктів розподільчої мережі, але далеко не всі. Фахівці працюють над захистом 22 розподільчих підстанцій "Укренерго" другим та третім рівнем захисту — від дронів та ракет. Що стосується третього рівня захисту, будівництво цих споруд - недофінансоване.

"Що стосується об'єктів "Центренерго", Агентство відновлення не було долучене до їх захисту, у тому числі Трипільської ТЕС. При цьому слід зауважити, що Трипільська ТЕС — це дуже великий об'єкт, захистити його повністю лише захисними інженерними спорудами без застосування відповідними засобами ППО, думаю, неможливо", - пояснив він.

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Нагадаємо:

Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

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Втрата Трипільської ТЕС негативно відобразиться на енергобалансі країни. В пікові години доби Україна матиме менше потужності для покриття потреб у споживанні електроенергії.