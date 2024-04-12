ФДМУ встановив стартову ціну держчастки ТРЦ Ocean Plaza: коли планується приватизація

Ocean Plaza

Фонд державного майна провів перше засідання аукціонної комісії з продажу державної частки в ТОВ ""Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві). Стартову ціну на держчастку встановили на рівні 1,65 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що аукціонна комісія встановила стартову ціну та розробила умови продажу цього активу. Державну частку в статутному капіталі виставлять на електронний аукціон з умовами через систему Prozorro.

Так, стартова ціна, встановлена аукціонною комісією, становить 1 651 633 236 грн.

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У Фонді держмайна пояснили, що оскільки частка є об’єктом великої приватизації, стартова ціна та умови її продажу мають бути затверджені Кабміном. Наразі ФДМУ має підготувати та внести на розгляд уряду узгоджений проєкт відповідного рішення.

"ТРЦ "Ocean Plaza" – актив з багатьма перевагами: місце розташування, велика площа, гарний технічний стан тощо. Це готовий бізнес і впевнений, що обʼєкт швидко знайде нового проукраїнського власника", – зазначив голова ФДМУ Віталій Коваль

Дату проведення аукціону з продажу частки встановлять одразу після затвердження Кабінетом Міністрів України стартової ціни та умов продажу об’єкта.

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Кошти, отримані від продажу активу, будуть зараховані до держбюджету, а згодом до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Нагадуємо:

У січні Кабінет міністрів України включив до переліку об'єктів великої приватизації 66,65% акцій у статутному капіталі ТРЦ Ocean Plaza в Києві.