Новини 20 грудня: до 2026 року середні зарплати зростуть на третину, Фрідмана оголосили в розшук

Про Фрідмана. Служба безпеки оголосила у розшук російського мільярдера Михайла Фрідмана.

Про перевезення вантажівок залізницею. "Укрзалізниця" вивчає результати тестового контрейлерного рейсу на Польщу, який відвіз заблоковані на автомобільному кордоні вантажівки майже до Кракову.

Про метро в Києві. Критичної транспортної ситуації на станціях Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену немає, руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" вдалося запобігти.

Про ВВП України. Попри блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною, українська економіка у листопаді зросла на 4%, порівняно з листопадом торік.

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Про рух Дегтярівським шляхопроводом. 20 грудня у Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом - для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

Про фінансування бюджету. Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити із 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів.

Про ​​відставку Кушніра. Очільник компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір йде з посади голови правління – президента компанії після 12 років роботи.

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Ексклюзиви ЕП

Реформи за мільярди. Що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році?

Які завдання планує виконувати Україна для підтримки економіки в рамках оновлених домовленостей з МВФ і чому це важливо.

Розваги, Лас-Вегас та подорожі на острови. Як українські менеджери НР розкошували коштом глобального офісу

Після закриття представництва Hewlett-Packard в Україні місцеві менеджери організували схему з просуванням продукції з розкішними курортами, дорогими подарунками і підставними особами, через що американці недорахувалися майже двох мільйонів доларів.