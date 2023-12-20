У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт

20 грудня у Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом - для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, тепер це - фактично новозбудований обʼєкт.

Побудований шляхопровід був у 1963 році. І з того часу його капітально не оновлювали, обʼєкт перебував в аварійному стані.

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Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками.

Новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу - 36 м замість 33 м.

Покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 000 автомобілів на добу.

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Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.

Відкритий рух і заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу.

Увесь комплекс робіт, а саме - влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів завершать наступної весни. Також влаштують велодоріжки та тротуари.

Нагадуємо:

Шляхопровід, напередодні реконструкції, був доведений до такого стану, що його довелося посилювати додатковими опорами, а також демонтували частину балок.

30 вересня, вже під час реконструкції, нові балки Дегтярівського шляхопроводу обвалилися.