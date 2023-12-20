У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
20 грудня у Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом - для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, тепер це - фактично новозбудований обʼєкт.
Побудований шляхопровід був у 1963 році. І з того часу його капітально не оновлювали, обʼєкт перебував в аварійному стані.
Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками.
Новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу - 36 м замість 33 м.
Покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 000 автомобілів на добу.
Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.
Відкритий рух і заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу.
Увесь комплекс робіт, а саме - влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів завершать наступної весни. Також влаштують велодоріжки та тротуари.
Нагадуємо:
Шляхопровід, напередодні реконструкції, був доведений до такого стану, що його довелося посилювати додатковими опорами, а також демонтували частину балок.
30 вересня, вже під час реконструкції, нові балки Дегтярівського шляхопроводу обвалилися.