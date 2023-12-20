Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко

фото: міністерство фінансів України

Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити із 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів.

Про це під час виступу на зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, керівництва ЄС, МВФ і Світового Банку заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Підтримка країн G7 відіграла важливу роль у забезпеченні фінансової стабільності України. В першу чергу, як міністр фінансів, я вдячний за ритмічну та передбачувану фінансову допомогу для України.

За 2023 рік, завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами, Міністерству фінансів України вдалося залучити вже понад 39 млрд доларів США зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів США", - заявив Марченко.

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Міністр підкреслив, що для збереження економічного відновлення України та фінансової стійкість перед викликами повномасштабної війни, вчасне надходження необхідної допомоги від міжнародних партнерів є життєво важливим.

За його словами, потреба у зовнішньому фінансуванні у 2024 році сягатиме 37,3 млрд доларів США, що верифіковано експертами МВФ.

"Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити з 41 млрд доларів США завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

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Також було скорочено всі капітальні видатки держбюджету. У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборона і безпека фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери, ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів", - додав Марченко.

Нагадаємо:

Як писала ЕП, згідно із законом про держбюджет, загальні потреби в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік становлять 41 млрд дол. Наразі Мінфін попередньо домовився про отримання менш ніж третини від цієї суми. Це пільгові кредити від Японії та Великої Британії, а також транші від МВФ. Останні необхідні Україні передусім для здійснення виплат за попередніми позиками фонду.

Уряд також веде переговори про залучення коштів з Канадою, Норвегією та Південною Кореєю. Однак ці позики не порівняти з фінансуванням, яке Мінфін очікує отримати від найбільших донорів - США та ЄС, з цим виникли проблеми.

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Економічна правда