Кушнір йде з посади голови "Київміськбуду" 

Фото: Київміськбуд

Очільник компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір йде з посади голови правління – президента компанії після 12 років роботи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності "Київміськбуду". Вважаю це остаточною крапкою над "і", яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому. Аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади голови правління – президента "Київміськбуду", якій я присвятив значну частину свого життя", – Кушнір.

Влітку 2023 року наглядова рада та правління "Київміськбуду" вирішили провести аудит компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм, а Ігор Кушнір був відсторонений від роботи.

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"Було детально вивчено діяльність "Київміськбуду" за останні три кризових роки. Не встановлено жодних зловживань з боку керівництва компанії та мене особисто. [...] У висновках аудиту були озвучені чіткі пропозиції щодо виходу із ситуації, яка склалась. Вважаю, втілення цих пропозицій дозволить компанії виконати взяті на себе зобов’язання, а інвестори отримають своє житло і не стануть заручниками ситуації", – зазначив Кушнір.

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Нагадаємо:

17 листопада Комісія затвердила проміжний звіт з рекомендаціями та пропозиціям щодо подальшої роботи "Київміськбуд", серед яких здійснення закупівлі квартир у компанії, розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії.

Також ТКК рекомендувала Київській міській раді звернутись до Кабінету Міністрів щодо компенсації "Київміськбуду" сумарного запланованого збитку, пов’язаного з добудовою проєктів будівельної корпорації "Укрбуд" у сумі 2,28 млрд грн.