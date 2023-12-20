Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%

Попри блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною, українська економіка у листопаді зросла на 4%, порівняно з листопадом торік.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За січень-листопад цього року зростання ВВП України оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Перша віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що у листопаді майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів та виробників, залежних від імпортної сировини при доставці продукції автомобільним транспортом.

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Частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади дозволила робота українського морського коридору, який в першу чергу скористались виробники аграрної і металургійної продукції, підприємства з видобування металевих руд та залізничні перевізники.

"За нашими оцінками, позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП і у підсумку за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%", - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Також у листопаді уповільнилося зростання споживчих цін – до 0,5% за даними Держстату (після 0,8% у попередньому місяці). Загалом річні темпи інфляції і далі сповільнювалися – з 5,3% у попередньому місяці до 5,1% у листопаді, що навіть менше ніж в деяких країнах ЄС.

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"Наразі помірна динаміка зростання споживчих цін є співставною із рівнем інфляції в європейських країнах, чиї економіки не зазнають шоків війни. Це додаткове підтвердження цілісності і стабільності функціонування вітчизняної економіки. Поточний інфляційний тренд та чинники, що його формують, свідчать про виправданість очікувань щодо низької інфляції", - підсумувала Свириденко.

Нагадуємо:

За розрахунками Національного банку українські експортери втратили близько 160 мільйонів доларів внаслідок блокади окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони.