Новини 8 серпня: реальний стан енергетики напередодні зими, розірвання чергових угод з РФ
Обороноздатність країни. "Укроборонпром" піднявся на 24 позиції в рейтингу оборонних компаній світу. У першій десятці рейтингу - шість компаній зі США, три - з Китаю та одна - з Великої Британії.
Розірвання чергових угод з РФ. Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової угоди з Російською Федерацією щодо співпраці у сфері охорони промислової власності. "Цікавить лише акт капітуляції", - заявили в Мінекономіки.
Уряд пропонує припинити дію угоди з РФ про міжнародне автомобільне сполучення. Які наслідки?
Стан енергетики. Кабмін відкрив інформацію про ремонт електростанцій. Скільки насправді в Україні відновлено об'єктів енергетики напередодні нового опалювального сезону.
Європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в українських підземних сховищах, щоб скористатися нижчими цінами та наявними потужностями, попри ризики, пов’язані з війною.
Україна спільно із США запустить проєкт енергетичної стійкості громад.
Дерегуляція та реформи. В Україні змінилися правила реєстрації нових авто. Нововведення спрощують державну реєстрацію нових транспортних засобів, але не стосуються вживаних автівок.
Мінвідновлення запускає реформу міжнародних автобусних перевезень. 280 міжнародних автомобільних маршрутів уже закрили.
Ексклюзиви ЕП
"У цю гру можна грати удвох". Як атака на танкер вплине на експорт з російських портів.
Наскільки для Росії важливі порти в Чорному та Азовському морях, чи може Україна їх заблокувати та які це матиме наслідки для світової торгівлі?
Лялька на мільярд. Як Барбі знову стала іграшкою №1 у світі
Хто і як створив Barbie, скільки криз пережив бренд, чому ляльку ледь не поховали та як фільм, який був у розробці з 2009 року, змусив світ знову говорити про лялькового гіганта.