Новини 8 серпня: реальний стан енергетики напередодні зими, розірвання чергових угод з РФ 

Обороноздатність країни. "Укроборонпром" піднявся на 24 позиції в рейтингу оборонних компаній світу. У першій десятці рейтингу - шість компаній зі США, три - з Китаю та одна - з Великої Британії.

Розірвання чергових угод з РФ. Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової угоди з Російською Федерацією щодо співпраці у сфері охорони промислової власності. "Цікавить лише акт капітуляції", - заявили в Мінекономіки.

Уряд пропонує припинити дію угоди з РФ про міжнародне автомобільне сполучення. Які наслідки?

Стан енергетики. Кабмін відкрив інформацію про ремонт електростанцій. Скільки насправді в Україні відновлено об'єктів енергетики напередодні нового опалювального сезону.



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Європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в українських підземних сховищах, щоб скористатися нижчими цінами та наявними потужностями, попри ризики, пов’язані з війною.



Україна спільно із США запустить проєкт енергетичної стійкості громад.



Дерегуляція та реформи. В Україні змінилися правила реєстрації нових авто. Нововведення спрощують державну реєстрацію нових транспортних засобів, але не стосуються вживаних автівок.



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Мінвідновлення запускає реформу міжнародних автобусних перевезень. 280 міжнародних автомобільних маршрутів уже закрили.

Ексклюзиви ЕП

"У цю гру можна грати удвох". Як атака на танкер вплине на експорт з російських портів.

Наскільки для Росії важливі порти в Чорному та Азовському морях, чи може Україна їх заблокувати та які це матиме наслідки для світової торгівлі?

Лялька на мільярд. Як Барбі знову стала іграшкою №1 у світі

Хто і як створив Barbie, скільки криз пережив бренд, чому ляльку ледь не поховали та як фільм, який був у розробці з 2009 року, змусив світ знову говорити про лялькового гіганта.