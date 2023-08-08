Україна спільно із США запустить проєкт енергетичної стійкості громад

Україна спільно із партнерами зі США запустить проєкт енергетичної стійкості громад.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що під час зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк та директоркою місії USAID Теодорою Делл обговорили запуск спільного проєкту, який "посилить стійкість енергетичної інфраструктури в умовах війни та надзвичайних ситуацій".

"Наша задача зараз не тільки забезпечити вдале проходження опалювального сезону, але й впровадити комплексні рішення для стабільної роботи енергосистеми у найближчі роки.

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Працюємо над трьома складовими: використання вже наявної інфраструктури для розбудови малої розподіленої генерації, впровадження високоефективної когенерації та поступовий перехід до відновлюваних джерел енергії.

Разом з тим, серед завдань залишається відновлення постраждалої інфраструктури та захист енергообʼєктів. Спільно з експертами зі США опрацьовуємо найкращі технічні рішення", - заявив Кубраков.

Під час зустрічі домовились найближчим часом опрацювати дорожню карту спільного проєкту, а також визначити громади для запуску пілотних проєктів.

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Економічна правда