В Україні змінилися правила реєстрації нових авто

Набула чинності постанова Кабміну № 437, яка вносить зміни до процедури першої реєстрації на території України нових авто.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Завдяки змінам автосалони зможуть реєструвати транспортні засоби від імені покупця без необхідності нотаріального оформлення довіреності, а також необов’язковими тепер стають "транзитні" номерні знаки.

Покупець отримує можливість зекономити час і гроші. Автосалони отримали можливість генерувати довіреність на право представляти інтереси покупця. Тепер таку довіреність сторонам можна підписати просто в автосалоні й без нотаріуса.

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Довіреність, а також акт-приймання передачі транспортного засобу формується за допомогою Єдиного державного реєстру, на них можна накласти електронний цифровий підпис або підписати паперовий бланк — залежить від того, як зручно покупцеві.

Завдяки тому, що автосалони можуть генерувати акти приймання-передачі транспортних засобів в електронному вигляді, а також завдяки скасуванню обов’язкового огляду нових транспортних засобів Експертною службою МВС, отримання "транзитних" номерних знаків для разових поїздок при реєстрації нового авто теж стає необов’язковим.

"Покупець може відмовитися від них, інформація про що буде вказана в акті огляду та/або приймання", - повідомляє МВС.

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Після оформлення необхідних документів між покупцем та продавцем, представник автосалону може завітати до сервісного центру МВС замість покупця. І відповідно, отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім'я покупця і номерні знаки — при цьому автівка може взагалі не покидати територію салону.

А новому власнику залишається лише забрати вже зареєстрований транспортний засіб у продавця.

"Ці нововведення спрощують державну реєстрацію нових транспортних засобів і не стосуються вживаних автівок. Раніше для такої реєстрації покупець мав звернутися до нотаріуса для оформлення довіреності, якщо хотів доручити реєстрацію автівки продавцеві. Окрім цього, було необхідно закріпити червоні номерні знаки для разових поїздок, аби транспортний засіб міг доїхати до сервісного центру МВС", — йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

З вересня процес купівлі-продажу авто буде повністю переведено в цифровий формат. Про це в травні розповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.