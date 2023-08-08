Уряд пропонує припинити дію угоди з РФ про міжнародне автомобільне сполучення: які наслідки
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді припинити дію угоди між урядами України та Росії про міжнародне автомобільне сполучення.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 8 серпня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, схвалено проєкт закону "Про припинення дії угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про міжнародне автомобільне сполучення та протоколу про застосування угоди між урядом України та урядом РФ про міжнародне автомобільне сполучення".
Угоду між Україною та РФ було підписано ще 1995 року.
Ця Угода визначала умови та порядок проїзду автотранспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів і вантажів між обома державами та транзитом по їх територіях. Це стосувалося автобусів, вантажних автомобілів з причепами та напівпричепами або без них, легкових автомобілів.
Відповідно до цієї Угоди здійснювалися регулярні й нерегулярні перевезення пасажирів автобусами, включаючи туристів, а також перевезення вантажів автотранспортними засобами (вантажними автомобілями з причепами та напівпричепами або без них) між обома країнами та транзитом по їх територіях до третіх країн.
Згідно з угодою, кожна зі сторін мала сприяти проїзду без перешкод автотранспортних засобів іншої сторони по території своєї держави, у тому числі й тих, що прямують транзитом до третіх країн.
Без дозволів дозволялося виконання таких транзитних перевезень:
- рухомого майна при переселенні;
- експонатів, обладнання й матеріалів, призначених для ярмарок і виставок;
- транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентаря та майна, призначених для проведення спортивних змагань;
- театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання й приладдя для кінозйомок, радіо- і телевізійних передач;
- тіл чи праху померлих;
- гуманітарної допомоги, що оформлена відповідними документами;
- медичного обладнання і медикаментів для надання допомоги при аваріях і стихійних лихах;
- пошти;
- несправних автотранспортних засобів.