Мінвідновлення запускає реформу міжнародних автобусних перевезень

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочало реформу галузі міжнародних пасажирських перевезень, 280 міжнародних автомобільних маршрутів закрили.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

У відомстві зазначили, що метою реформування є покращення якості сервісу та послуг для пасажирів.

"Першим кроком у цьому напрямку стало упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів. Так, за рішенням профільної Комісії було закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів", - йдеться в повідомленні.

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Так, було закрито:

118 маршрутів без відповідних дозволів з боку Польщі;

140 маршрутів до РФ;

22 маршрути до Польщі, заяви щодо закриття яких подали перевізники.

Заступник міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач зазначив, що першим кроком реформи є верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. Це дозволить бачити реальну ситуацію із перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу єЧерга для перетину кордону автобусами.

"Окрім цього, верифікація всіх маршрутів – це про можливість розширення ринку. Адже через наявність певного маршруту лише на папері, інший перевізник не може відкрити маршрут та надавати відповідні послуги", – наголосив чиновник.

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Після верифікації маршрутів до Польщі, така ж робота буде відбуватись із маршрутами, що ведуть до інших країн.

Окрему увагу планують приділити маршрутам, які пролягають через тимчасово окуповані території, але які не можуть виконуватись повноцінно чи взагалі не функціонують. У такому випадку, перевізник має звернутись до Міністерства із заявою щодо скасування чи внесення змін до маршруту.

Нагадуємо:

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з 31 липня запустило у тестовому режимі послугу "єЧерга" для перетину кордону автобусами на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".