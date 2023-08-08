"Укроборонпром" піднявся на 24 позиції в рейтингу оборонних компаній світу

Держконцерн "Укроборонпром" (нині - АТ "Українська оборонна промисловість") піднявся із 89 на 65 місце у рейтингу оборонних компаній свій за версією видання Defense News.

Про це йдеться в оновленому рейтингу від Defense News.

У статистичних показниках вказано, що дохід компанії, яка працює виключно в оборонній сфері, у 2022 році становив 1,28 млрд, у 2021 році - 754,75 млн доларів, що показує 70% зростання.

При цьому у першій десятці рейтингу - шість компаній зі США, три - з Китаю та одна - з Великої Британії.

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Нагадуємо:

У середу, 28 червня, діяльність держконцерну "Укроборонпром" було припинено та замість нього утворено АТ "Українська оборонна промисловість".

Кабінет Міністрів призначив нового керівника АТ "Українська оборонна промисловість" - ним став 31-річний Герман Сметанін.

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Днем раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" згідно з поданою заявою.

Читайте детальніше: "Коні на переправі. Чому під час війни змінюють керівництво Укроборонпрому".

Економічна правда