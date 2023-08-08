"В цю гру можна грати удвох". Як атака на танкер вплине на експорт з російських портів?

Наскільки для Росії важливі порти в Чорному та Азовському морях, чи може Україна їх заблокувати та які це матиме наслідки для світової торгівлі.

Про що йдеться? На початку серпня за ймовірної залученості Служби безпеки було проведено одразу дві непересічні спецоперації. Вранці у п’ятницю, 4 серпня, в бухті Новоросійська надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Це – найбільше серйозно пошкоджене військове судно РФ після потопленого крейсера "Москва", заявили у британській розвідці. Атака є однією з небагатьох, що були здійснені на російські об’єкти військової морської інфраструктури саме на її території. До того ж, порт Новоросійська є важливим для Росії через експорт нафти. Вже ввечері того ж дня у Керченській протоці морськими безпілотниками було пошкоджено російський танкер SIG. За даними останньої зафіксованої локації судна, воно було в межах територіального моря України – за 5,5 милі від берегу Криму. За даними Моніторингової групи BlackSeaNews, танкер з 2014 року регулярно перевозив нафту та нафтопродукти до та з Криму всупереч санкціям. Реклама: За словами керівника BlackSeaNews Андрія Клименка, SIG возить бензин та дизпаливо з Феодосійської нафтобази до сирійського порту Тартус (Сирія). Ймовірно, судновласник має контракт з Міністерством оборони РФ на постачання палива угруповання військ РФ в Сирії. Росіяни кажуть, що було пошкоджено лише машинне відділення судна, а розливу палива з танкера не зафіксовано. Того ж дня Україна опублікувала прибережне повідомлення (ПРИП), яким оголосила акваторії внутрішнього та зовнішнього рейдів шести російських портів (Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань) у Чорному морі такими, що перебувають під воєнною загрозою. Обидві атаки так чи інакше пов’язані з російським нафтовим експортом. Активні воєнні дії у Чорному морі почалися після 20 липня, коли Росія вийшла з "зернової ініціативи". Тоді агресор здійснив серію атак по українським морським портам, зокрема – Дунайським, та заявив, що усі судна, які прямуватимуть в українські морські порти, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення. Україна випустила дзеркальну заяву.

Чому ці порти важливі для Росії? Порти у Чорному та Азовському морях – важливий логістичний вузол для продажу російської нафти та нафтопродуктів. До вторгнення в Україну нафта звідти йшла у країни ЄС, а зараз – здебільшого в Азію. У структурі нафтового експорту ці порти мають вагоме значення. Київська школа економіки (КШЕ) підрахувала, що у червні Росія загалом експортувала 4,7 млн бар сирої нафти та 2,6 млн бар нафтопродуктів на добу. На порти Чорного та Азовського морів припадало 14% та 37% від цього обсягу. Також через Чорне море перевалюється казахська нафта через Каспійський трубопровідний консорціум – це ще додатково близько 1 млн бар на добу. Санкції ніяк не вплинули на обсяги постачань чорноморськими портами. За даними порталу BlackSeaNews, у липні експорт сирої нафти через них зріс на 9%, а нафтопродуктів – на 35%, порівняно з минулим роком. Крім того, порти в цих морях мають ключове значення для експорту російського продовольства. За даними Reuters, все російське зерно йде на продаж саме через Азов і Чорне море. А це – близько 47 млн тонн.

Що показали перші наслідки атаки? Росія припинила роботу порту в Новоросійську, проте заборона не тривала навіть добу. До вечора 4-го серпня судна продовжили ходити у штатному режимі. Світові ціни на нафту та зерно майже не змінились, бо трейдери не змогли оцінити ризики від цього інциденту. Трафік на 18:00 7 серпня джерело: MarineTraffic Наслідки від атаки на російський танкер були радше психологічними. Україна показала, що "в цю гру можна грати вдвох" – російські порти тепер теж у небезпеці, як і українські. Про це написали всі ключові західні ЗМІ. Незабаром свої висновки мають зробити логістичні компанії, страховики, покупці російських товарів та інші гравці. Якщо небезпечні ситуації виникатимуть і надалі, то компанії можуть зважити ризики й скоротити судноплавство у цей регіон або ж брати преміальну ціну за роботу в ньому.

Що означає український ПРИП про оголошення акваторій портів РФ зоною воєнних ризиків? Ймовірно, що оголошення Україною акваторій російських портів у Чорному морі зоною воєнних ризиків пов’язано саме з атакою по "Оленегорскому горняку", що була здійснена безпосередньо в російському територіальному морі поблизу порту. Прибережне повідомлення, яке опублікувала українська Держгідрографія, попереджає судновласників про небезпеку зони внутрішнього та зовнішнього рейду цих портів – району, визначеного конкретними координатами, де воно очікує на захід в порт. Фактично, це якірні стоянки. Як пояснює морський юрист Артем Волков, держави можуть оголошувати певну морську зону небезпечною, зокрема, і за межами власного територіального моря на певний час. Наприклад, коли там проводяться навчання. В такому разі судна отримують відповідне повідомлення уникати цієї ділянки. Українське попередження мало би мати негативний вплив на будь-який чартер, який передбачає захід до одного з тих портів. Проте його особливість в тому, що воно безстрокове – "до подальшого повідомлення".

Чи зросте для Росії вартість логістики через атаку українських дронів? Передбачити, як надалі реагуватиме ринок, складно. За нормальних умов таке попередження безперечно вплинуло би на вартість страхування, а відтак і на вартість всієї логістики – і це за умов, що страхові компанії взагалі захочуть надавати покриття в такій зоні. Проте випадок Росії відрізняється. По-перше, каже юрист Артем Волков, українське попередження мало б бути серйозним фактором небезпеки та призвести до реакції з боку страхового ринку, але з квітня минулого року це не є новиною. Об'єднаний військовий комітет (Joint War Committee), який складається з представників андеррайтингу як з ринків Lloyds та Міжнародної андеррайтингової агенції (IUA), ще 4 квітня минулого року оголосив всю Росію, тобто всі її порти теж, зоною воєнних ризиків. Таке повідомлення – червоне світло для судновласників, адже вони повинні узгоджувати свої рейси зі страховиком та, ймовірно, платити вищу премію за ризик. "Якщо казати про глобальний вплив, то він відбувся ще 4 квітня 2022 року, коли ринок в особі асоціації Лойди відреагував", – підкреслює Волков. По-друге, з огляду на знижку, за якою Росія пропонує свою нафту, навіть підвищення вартості страхування навряд чи вплине на обсяги перевезень, адже все одно залишатиметься дешевшою за еталонні марки. Разом із тим, компанії навряд чи суттєво піднімуть страхові премії, адже ризики в Чорному морі присутні з лютого 2022 року. До того ж, може бути задіяна перевалка вантажів за межами територіального моря Росії, де страхування матиме вже інший трейдер, який сам не заходить безпосередньо до російських портів. Це стосується як нафти, так і продовольства. По-третє, страхове покриття для суден, що ходять в РФ, можуть надавати не лише міжнародні перестраховики (для нафти – за умови, що нафтові контракти дотримуються встановленої "стелі цін", санкцій проти російського продовольства немає). У Росії є власні страхові компанії та державний фонд для таких цілей, а також страхування може надаватися деінде, наприклад, в компаніях ОАЕ. Відтак, можна припустити, що вартість страхування, якщо і зросте, то найімовірніше – не дуже суттєво, адже основні наслідки агресор відчув ще минулого року.

Чи може Україна влаштувати Росії блокаду? Блокада можлива лише в тому випадку, якщо транспортні компанії та страховики щиро повірять у небезпеку в Чорному морі. Що ми маємо зараз? Україна атакувала торговельний танкер, але він неодноразово перевозив нафту для російської армії. Фактично воно є легітимною воєнною ціллю. Оскільки "червоні лінії" в цьому інциденті ЗСУ не перетнули, звичайні цивільні логістичні компанії не бояться, що Україна почне масово топити торговельні судна. Для цього є, принаймні, три стримувальні фактори. Перший – Росія не транспортує свої товари самотужки. Якщо потопити випадковий танкер з російською нафтою, швидше за все він буде з Греції, Мальти чи Кіпру. Вони перевозять близько двох третин російської сирої нафти і половини нафтопродуктів. Якщо український безпілотник вразить західне судно, це фактично вважатиметься воєнною агресією проти країни ЄС або НАТО з усіма наслідками. Другий – навіть якщо судно зареєстровано в Росії, товар у ньому все одно призначений для покупців з Африки, Азії або Близького сходу. Україна засуджує Росію за знищення товару, який був призначений для Ізраїлю, Китаю та Африки, тож після аналогічних ударів може сама отримати такі звинувачення з боку інших країн. Третій – удари по танкерах загрожують екологічною катастрофою. Ліквідація наслідків розливу нафти може коштувати сотні мільйонів доларів для страхових компаній. Після подібних інцидентів українська влада ризикує потрапити під міжнародний тиск. З іншого боку, ситуацію у Чорному морі не можна назвати спокійною. Теоретичні ризики для судноплавства все ж таки існують. Компанії можуть боятися не стільки ударів з боку ЗСУ, скільки російських провокацій. Кремль цілком може вчинити злочин "під чужим прапором", скинувши відповідальність на Україну, оскільки саме остання оголосила небезпечну зону біля портів. Зараз, схоже, що рішення логістичні компанії прийматимуть вже з огляду на подальші події. Пошкодження одного російського танкеру недостатньо для зміни бізнес-планів.