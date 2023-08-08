Кабмін відкрив інформацію про ремонт електростанцій

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив інформацію про перебіг ремонтів енергоблоків на українських електростанціях.

Цьому питанню він присвятив частину своєї традиційної промови під час засідання Кабміну.

З посиланням на дані Міністерства енергетики, Шмигаль повідомив, що вже відремонтовано п'ять атомних блоків, потужністю 4,4 ГВт. У ремонті ще чотири блоки, потужністю 3,4 ГВт.

Відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплоелектростанцій. Це 62% від загальної кількості й це потужність на 4,3 ГВт.

Реклама:

Відремонтовано 70% теплоелектроцентралі, ще 30% зараз у ремонті.

Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати гідроелектростанцій, або 68% (1,8 ГВт) від потужності.

Укренерго виконало майже 80% робіт із ремонту магістральних мереж. Високовольтні підстанції вже відновлено до рівня довоєнного стану.

Реклама:

"Ми не збираємося применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни повинні знати реальний стан справ", – заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, ремонтна кампанія йде за планом.

"Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об'єктів. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо до цього все необхідне", – резюмував Шмигаль.

Нагадуємо:

Днями глава Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський заявив, що обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше ніж 2% від обсягу пошкоджень.

Як зазначив Ущаповський, регулятор аналізує ці показники. "Ми ведемо аналіз. Статистика не дуже хороша. Ці цифри викликають деякі запитання", - сказав він.