Справа Коболєва: ВАКС знову розгляне клопотання про продовження розслідування

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора на рішення ВАКС, який відхилив клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі щодо премій ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву.

Про це повідомила у Facebook юридична компанія "Міллер", яка представляє Коболєва у цьому процесі.

"Рішення задовольнити скаргу прокурора ухвалила сьогодні апеляційна палата ВАКС. При цьому досудове розслідування офіційно завершено, а Андрій Коболєв з адвокатами, як сторона захисту, на даний час, ознайомлюється із матеріалами кримінального провадження.

Наша боротьба із продовженням строків досудового розслідування у справі Андрія Коболєва триває уже другий місяць", - заявили юристи.

Там заявили, що, отримавши першу відмову надати додатковий час на розслідування, детективи не зупинились та подали повторне клопотання, хоча це не передбачено законом.

"Клопотання детектива слідча суддя ВАКС залишила без розгляду. Це дозволило прокурору звернутись до Апеляційної палати із скаргою на дане рішення.

Під час сьогоднішнього розгляду, колегія суддів Апеляційної палати ВАКС стала на бік сторони обвинувачення", - додали в "Міллер".

"Очікуємо повторного розгляду клопотання про продовження строків уже закінченого розслідування", - резюмували в компанії.

За словами адвоката Олексія Носова, питання строків розслідування буде вже слухатись в суді, "коли КПК прямо передбачає лише одну таку спробу". За його словами, Апеляція ВАКС повернула справу в першу інстанцію.

"Як я зрозумів з пояснень моїх захисників: 1) це новий прецедент в історії ВАКС; 2) це рішення не скасовує рішення першої інстанції ВАКС, згідно з яким детективам НАБУ було відмовлено у продовженні термінів досудового розслідування; 3) це означає, що перша інстанція ВАКС повинна розглянути питання про продовження термінів досудового розслідування повторно, хоч такий розгляд і не передбачений КПК України; 4) що це означає на практиці, вони ще самі будуть пробувати зрозуміти", - відреагував на рішення суду Коболєв.

Нагадуємо:

Слідчий суддя ВАКС 17 квітня продовжила на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексголову "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Після рішення ВАКС, який знову відмовив у продовженні строків розслідування, прокурор САП завершив досудове розслідування у справі стосовно ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Вищий антикорупційний суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження до 6 місяців строків досудового розслідування у справі про премії ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Раніше слідчий суддя ВАКС вже відмовив у клопотанні щодо продовження строку досудового розслідування у справі ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

У четвер Національне антикорупційне бюро подало до суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування, адже були знайдені нові дані, серед яких – 37 Гб електронного листування.

18 січня НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 млн грн у 2018 році.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

Детективи НАБУ вручили ексочільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву копію нового клопотання про продовження слідства у справі щодо незаконного преміювання, раніше в цей же день ВАКС відмовив Бюро у продовженні термінів слідства.

Вищий антикорупційний суд зобов’язав ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала змінити запобіжний захід і вимагала призначити тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.

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