САП і НАБУ завершили слідство у справі Коболєва

Після рішення ВАКС, який знову відмовив у продовженні строків розслідування, прокурор САП завершив досудове розслідування у справі стосовно ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Про це заявили в САП.

"На сьогодні детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження до 6 місяців строків досудового розслідування у справі про премії ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Раніше слідчий суддя ВАКС вже відмовив у клопотанні щодо продовження строку досудового розслідування у справі ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

У четвер Національне антикорупційне бюро подало до суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування, адже були знайдені нові дані, серед яких – 37 Гб електронного листування.

18 січня НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 млн грн у 2018 році.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

Детективи НАБУ вручили ексочільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву копію нового клопотання про продовження слідства у справі щодо незаконного преміювання, раніше в цей же день ВАКС відмовив Бюро у продовженні термінів слідства.

Вищий антикорупційний суд зобов’язав ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала змінити запобіжний захід і вимагала призначити тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.

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