Справа Коболєва: НАБУ попри рішення ВАКС знову попросило продовжити термін слідства

Детективи НАБУ вручили ексочільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву копію нового клопотання про продовження слідства у справі щодо незаконного преміювання, раніше в цей же день ВАКС відмовив Бюро у продовженні термінів слідства.

Про це повідомив Коболєв у Facebook та пресслужба юридичної компанії "Міллер", яка представляє його інтереси.

"Тільки що детективи НАБУ вручили мені копію нового клопотання про продовження строку досудового розслідування в моїй справі. Яке прямо суперечить сьогоднішньому рішенню суду, яке не підлягає оскарженню. Яке цікаве трактування КПК (Кримінально-процесуального кодексу - ЕП)", - написав колишній голова НАКу.

У "Міллер" зазначили, що ВАКС відмовив НАБУ в продовженні строків досудового розслідування, а в детективів залишилось менше 10 днів до завершення слідства, яке тривало майже 5 років.

Рішення, ухвалене ВАКС, не підлягає оскарженню в апеляції.

Однак детективи через те, що не можуть оскаржити рішення про відмову, звернулись до ВАКС повторно — з таким самим клопотанням про продовження строків розслідування.

"О 19:00 нам вручили відповідне клопотання разом із клопотанням про продовження обов’язків Андрія Коболєва в рамках запобіжного заходу. Ми невідкладно поінформуємо ВАКС про таке зловживання правами з боку НАБУ", - додали юристи.

Нагадуємо:

Слідчий суддя ВАКС відмовив у клопотанні щодо продовження строку досудового розслідування у справі ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Справу можуть закрити через 5 днів.

Вищий антикорупційний суд зобов’язав ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала змінити запобіжний захід ексглаві "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про премії - вимагає призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням НАБУ про застосування до ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва більш суворого запобіжного заходу, оскільки за нього не внесли заставу у повному розмірі за попереднім рішенням суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро не ініціювали блокування рахунків ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який підозрюється в незаконному отриманні понад 229 мільйонів гривень премії.

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