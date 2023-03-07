САП вимагає зміни запобіжного заходу Коболєву: арешту із правом застави у 365 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає змінити запобіжний захід ексглаві "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про премії - вимагає призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.

Про це повідомила у Facebook юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва.

"Сьогодні ми отримали клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про зміну запобіжного заходу Андрію Коболєву.

За рішенням суду, Коболєв мав внести заставу в понеділок. Було зібрано та сплачено орієнтовно половину застави від тієї суми, яку встановив суд. Точну суму ще встановлюємо, адже сплачував її не наш клієнт. Андрій теж вніс власні кошти, які були доступні в період, визначений рішенням суду. Будучи під слідством, Коболєв виконує всі вимоги суду: здав паспорти, частково вніс заставу, повідомляв прокурорів про пересування.

Однак прокуратура вимагає призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в розмірі 365 млн грн. Чекаємо на дату засідання суду першої інстанції про доцільність зміни запобіжного заходу Андрію Коболєву", - йдеться у позиції юристів Коболєва.

Адвокат Коболєва Олексій Носов додав, що це клопотання у середу, скоріш за все, піде в суд.

"Щойно разом із Андрієм Коболєвим прибули за викликом в НАБУ. Детектив вручив нам клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та альтернативу у вигляді застави 365 мільйонів. Додатки до клопотання знову в 3х томах.

Попередньо, це аналогічне клопотання тому, що подавала сторона обвинувачення після повідомлення про підозру. Чи є зміни в тексті та в доказах, повідомимо після аналізу.

Скоріш за все завтра це клопотання піде в суд. Готуємось до розгляду", - написав Носов.

"Тільки що отримав нове клопотання. НАБУ вимагає від ВАКСу змінити запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою. При цьому, для того аби вийти з СІЗО на думку детективів, я маю вже сплати не 229 млн. грн., а трохи більше 365 млн. грн.

Таким чином, на думку НАБУ 229 млн. - це не справедлива сума! Крім того, у разі сплати застави, не мене має бути покладено ряд обов’язків, як то не відлучатися з місця проживання, здати на зберігання паспорти (в т.ч. і національний паспорт громадянина України), а також носити браслет. Буде новий суд", - відреагував сам Коболєв.

Він також повідомив про те, що зібрані та внесені на казначейський рахунок більше 106 мільйонів гривень - майже половина від того, що вимагалося за останнім рішенням суду.

Нагадуємо:

18 січня НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 млн грн у 2018 році.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

23 січня 2023 року ВАКС відмовився задовольнити клопотання детектива НАБУ про взяття під варту Коболєва.

Суддя вирішив, що сторона обвинувачення не змогла довести, що Коболєв зловживав службовим становищем та ввів в оману наглядову раду "Нафтогазу", щоб виплатити собі премію у розмірі, яка виходила за межі, встановлені чинним законодавством.

Крім того, суд не побачив ризику в тому, що Коболєв може намагатися залишити Україну або перешкоджатиме слідству.

31 січня САП оскаржила рішення ВАКС.

1 березня Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення суду про визнання необґрунтованим клопотання САП про взяття під варту колишнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва та призначила заставу в 229 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро не ініціювали блокування рахунків ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який підозрюється в незаконному отриманні понад 229 мільйонів гривень премії.

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