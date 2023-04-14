Справа Коболєва: НАБУ каже, що знайшло нові дані, зокрема – 37 Гб листування

У четвер Національне антикорупційне бюро подало до суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування, адже були знайдені нові дані, серед яких – 37 Гб електронного листування.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Клопотання з боку детективів НАБУ зумовлене новими обставинами, встановленими досудовим розслідуванням.

Після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням на початку квітня, детективи вилучили нові документи та інформацію. Ці дані, стверджують у НАБУ, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

Так, було вилучене електронне листування осіб, залучених до ініціювання та виконання рішення про виплату премій керівництву та працівникам "Нафтогазу" за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Усього вилучили листування розміром понад 37 Гб. Наразі НАБУ каже, що детективи оглядають інформацію, а через її розмір може знадобитися значний період часу.

"Під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають істотне значення для доказування в кримінальному провадженні", – додали в Бюро.

Раніше слідчий суддя ВАКС вже відмовив у клопотанні щодо продовження строку досудового розслідування у справі ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Нагадуємо:

18 січня НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 млн грн у 2018 році.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

Детективи НАБУ вручили ексочільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву копію нового клопотання про продовження слідства у справі щодо незаконного преміювання, раніше в цей же день ВАКС відмовив Бюро у продовженні термінів слідства.

Вищий антикорупційний суд зобов’язав ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала змінити запобіжний захід і вимагала призначити тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.

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