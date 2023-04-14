Справа Коболєва: ВАКС знову відмовив у продовженні строків розслідування

Вищий антикорупційний суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження до 6 місяців строків досудового розслідування у справі про премії ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Про це повідомив у Facebook адвокат юридичної компанії "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва в процесі, Олексій Носов.

"Знову виграли.Суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування. Через 10 хвилин після цього нам вручили повідомлення про завершення досудового розслідування, та відкриття матеріалів досудового розслідування.

Слідство по справі завершено. Тепер попереду ознайомлення з матеріалами справи та або обвинувальний акт, або закриття справи", - написав він.

Як додали в "Міллер", ухвала слідчого судді про залишення клопотання детектива без розгляду може бути оскаржена до апеляційного суду протягом 5 днів.

"Проте на той момент часу для продовження строку досудового розслідування просто не залишиться. Тож очікуємо подальших кроків НАБУ та САП", - кажуть в компанії.

Як додає ЦПК, суддя також відмовила адвокатам Андрія Коболєва у проханні повернути клопотання детективам.

При цьому у справі досі не виконані міжнародно-правові доручення щодо допиту окремих членів наглядової ради та не завершена експертиза.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) заявили, що "наразі вирішується питання про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту".

Нагадуємо:

Раніше слідчий суддя ВАКС вже відмовив у клопотанні щодо продовження строку досудового розслідування у справі ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

У четвер Національне антикорупційне бюро подало до суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування, адже були знайдені нові дані, серед яких – 37 Гб електронного листування.

18 січня НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 млн грн у 2018 році.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

Детективи НАБУ вручили ексочільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву копію нового клопотання про продовження слідства у справі щодо незаконного преміювання, раніше в цей же день ВАКС відмовив Бюро у продовженні термінів слідства.

Вищий антикорупційний суд зобов’язав ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала змінити запобіжний захід і вимагала призначити тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.

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