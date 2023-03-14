Справа про премії: ВАКС зобов’язав Коболєва носити електронний браслет та залишив заставу
Вищий антикорупційний суд зобов’язав ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень.
Про це повідомляє "Центр протидії корупції".
Слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання НАБУ та САП про зміну запобіжного заходу екскерівнику "Нафтогазу".
До застави в 229 млн грн і раніше призначених обов'язків додали новий обов'язок - носити електронний браслет.
Змінити запобіжний суд просили після того, як Коболєв вніс частину раніше призначеної застави - 107 млн із 229 млн грн.
Також відповідно до запобіжного заходу в силі залишилась інші обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
Нагадаємо:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає змінити запобіжний захід ексглаві "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про премії - вимагає призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.
Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням НАБУ про застосування до ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва більш суворого запобіжного заходу, оскільки за нього не внесли заставу у повному розмірі за попереднім рішенням суду.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро не ініціювали блокування рахунків ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який підозрюється в незаконному отриманні понад 229 мільйонів гривень премії.
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