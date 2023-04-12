ВАКС не продовжив розслідування справи Коболєва: її можуть закрити через 5 днів

Слідчий суддя ВАКС відмовив у клопотанні щодо продовження строку досудового розслідування у справі ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Справу можуть закрити через 5 днів.

Таке рішення 12 квітня ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

"У задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строку досудового розслідування - відмовити", - заявив суддя.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Строки досудового слідства у справі закінчуються 19 квітня.

"Таким чином САП має 5 днів на те, щоб або звернутися з обвинувальним актом до суду, або закрити кримінальне провадження, або звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності", - заявили в Transparency International Ukraine.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд зобов’язав ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала змінити запобіжний захід ексглаві "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про премії - вимагає призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням НАБУ про застосування до ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва більш суворого запобіжного заходу, оскільки за нього не внесли заставу у повному розмірі за попереднім рішенням суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро не ініціювали блокування рахунків ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який підозрюється в незаконному отриманні понад 229 мільйонів гривень премії.

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Економічна правда