Фонд держмайна призначив повторний аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту

Фонд держмайна призначив повторний аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту" на 6 червня, стартова ціна - 184,92 млн грн (без ПДВ).

Про це повідомляється на сайті ФДМУ.

Розмір гарантійного внеску - 36,98 млн грн (без урахування ПДВ). Покупець зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

Погашення боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.

Недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Фонд держмайна повторно виставить на приватизацію "Білгород-Дністровський морський торговельний порт": минулий аукціон не відбувся, оскільки попереднім переможцем не були сплачені кошти за об’єкт.

Компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту, який пройшов 13 березня.

Повідомлялось, що Фонд держмайна 3 березня проведе приватизаційний аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту". Стартова ціна - 187,6 млн грн (без ПДВ).

Фонд держмайна не зміг приватизувати Білгород-Дністровський морський торговельний порт з першої спроби - призначений на 3 березня аукціон визнали таким, що не відбувся.

Як повідомив начальник регіонального відділення Фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський, учасники не подали заявки.

Морський порт "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні у вівторок, 17 січня, за 201 мільйон гривень – приватизація морського порту відбулась вперше в історії України.

Віталій Кропачов - бізнесмен, ексдепутат Донецької облради, власник групи компаній "Укрдонінвест" з активами у вугільній, машинобудівній, будівельній та транспортній галузях, медіа.

Як писала ЕП, Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка - Ігоря Кононенка, сам Кропачов це спростовував.

Він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донбасу, а у 2017 році придбав у Ігоря Гуменюка та партнерів шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

У 2019 році почав розвивати медіанапрямок. Зокрема, купив 2 ТВ-канали, "Інфо24" і "Так TV", а у грудні 2021 року придбав компанію "Ера продакшн".

Влітку 2022 року Кропачов придбав компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу". У 2023 році запустив телеканал Ukraine World News.

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