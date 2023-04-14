Компанія Кропачова не оплатила приватизацію Білгород-Дністровського порту, буде новий аукціон

Фонд держмайна повторно виставить на приватизацію "Білгород-Дністровський морський торговельний порт": минулий аукціон не відбувся, оскільки попереднім переможцем не були сплачені кошти за об’єкт.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова на аукціоні 13 березня запропонувала 220 млн 0,1 тис грн.

За інформацією ФДМУ, переможець аукціону мав 20 робочих днів на сплату вартості лоту. Договір купівлі-продажу може бути підписано лише після перерахування коштів до держбюджету.

Таким чином, Фонд держмайна збирається знову виставити Білгород-Дністровський порт на новий аукціон – уже втретє.

Нагадаємо:

Компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту, який пройшов 13 березня.

Повідомлялось, що Фонд держмайна 3 березня проведе приватизаційний аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту". Стартова ціна - 187,6 млн грн (без ПДВ).

Фонд держмайна не зміг приватизувати Білгород-Дністровський морський торговельний порт з першої спроби - призначений на 3 березня аукціон визнали таким, що не відбувся.

Як повідомив начальник регіонального відділення Фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський, учасники не подали заявки.

Морський порт "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні у вівторок, 17 січня, за 201 мільйон гривень – приватизація морського порту відбулась вперше в історії України.

Віталій Кропачов - бізнесмен, ексдепутат Донецької облради, власник групи компаній "Укрдонінвест" з активами у вугільній, машинобудівній, будівельній та транспортній галузях, медіа.

Як писала ЕП, Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка - Ігоря Кононенка, сам Кропачов це спростовував.

Він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донбасу, а у 2017 році придбав у Ігоря Гуменюка та партнерів шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

У 2019 році почав розвивати медіанапрямок. Зокрема, купив 2 ТВ-канали, "Інфо24" і "Так TV", а у грудні 2021 року придбав компанію "Ера продакшн".

Влітку 2022 року Кропачов придбав компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу". У 2023 році запустив телеканал Ukraine World News.

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