Віталій Кропачов: Хто сказав, що я не куплю "Центренерго"?

Бізнесмен з Тореза, якому не дали купити "Центренерго", розповів про свої 6 мільярдів, про нового китайського партнера і про віру в білоруський пармезан. (рос)

План Виталия Кропачева, имеющего статус неофициального куратора угольной отрасли, дал трещину. На прошлой неделе Фонд госимущества отменил конкурс по приватизации "Центрэнерго", на котором структура "Укрдонинвест" этого бизнесмена была явным фаворитом.

Для Кропачева это означает не только проигрыш борьбы за последний крупный энергетический актив, а и крах планов по постройке "мини-ДТЭК", в составе которого должны быть шахты, обогатительные фабрики, и потребляющая их продукцию энергогенерация.

Но "смотрящий" с такой интерпретацией не согласен: провал приватизации "Центрэнерго" Кропачев считает проигрышем в битве, а не в войне — он намерен судиться за восстановление планов государства продать этот актив.

Если принять за основу версию о том, что за основателем "Укрдонинвеста" стоит пока еще всесильный депутат Игорь Кононенко, то шансы Кропачева сломать ФГИ через колено велики.

Приятным бонусом в этой победе станет снижение стартовой стоимости госпакета "Центрэнерго". Этот прогноз построен на том факте, что конкурс явно переносится с этого на следующий год, а это значит, что при оценке акций специалисты ФГИ должны будут учитывать финпоказатели "Центрэнерго" за "прошлый", 2018-й, год.

Судя по тому, что за три квартала 2018 года энергокомпания обвалила чистую прибыль в 4 раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), обвала новой стартовой цены не избежать.

Кропачев с этим прогнозом согласен, но утверждает, что "игру на понижение" затеяли его оппоненты. Об этих соперниках, новом китайском миллиардере — партнере Кропачева, переговорах с Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником, и частых визитах в офис Игоря Кононенко читайте ниже.

— ФГИ отменил конкурс на приватизацию "Центрэнерго" на основании несоответствия требованиям его потенциальными участниками. На основании чего не допустили вашу компанию "Укрдонинвест"?

— Три причины. Первая — не было копии "Выписки из единого госреестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей". Вторая — не было копии справки о включении в единый госреестр предприятий и организаций Украины.

Третья — рабочая группа Фонда пришла к заключению, что в пакетной конкурсной документации отсутствует информация об источниках средств (6 млрд грн, которые являются стартовой ценой на госпакет акций "Центрэнерго" — ЭП).

— Откуда у вас 6 млрд грн. ?

— Есть деньги.

— Расскажите об их происхождении.

— Мы о чем говорим? В свое время вы выдумали историю о "смотрящем", или "подглядывающем из-за угла", ну, о человеке из воздуха. Но я сюда (в Киев — ЭП) не на рыбном возе приехал. У меня был успешный бизнес (в Торезе — ЭП).

Сейчас у меня есть бизнес — обогатительные фабрики и шахта "Краснолиманская". Они все до единого прибыльны.

— Мы сейчас просто пытаемся объяснить читателю, откуда у вас взялось свободных 6 млрд грн.

— Зачем кому-то объяснять? Еще раз объясняю. Источник всех бед — это журналисты, которые выдумали историю о "смотрящем".

— 6 миллиардов — это адекватная цена за "Центрэнерго"? Если бы конкурс не отменили, вы были бы готовы заплатить больше?

— У меня есть международные партнеры, которые в случае чего мне бы помогли. Один из них — китайская компания Sany . У меня с ней уже создано совместное предприятие "Сани Украина".

— Какова ваша реакция на решение ФГИ отменить конкурс?

— Мы подадим в суд на Фонд на основании того, что они незаконно нас отстранили. Для меня это репутационные риски в первую очередь.

— То есть вы будете опротестовывать недопуск "Укрдонивеста" к конкурсу с тем чтобы конкурс все-таки возобновить?

— Мы получили уведомление о том, что конкурс не состоится. Мы запросили официально протокол, на основании чего он не состоится и почему нас отстранили. Люди решили погулять, поиграться в какие-то игры. Ну, давайте поиграемся.

Я убежден, что вся работа, которая сегодня связана с отменой конкурса — это желание понизить цену "Центрэнерго".

— Это вполне соответствует вашим интересам.

— Мы бы не шли на конкурс, если бы не были готовы заплатить.

— Можно ли утверждать, что 6 млрд грн., которые нужны для покупки "Центрэнерго", это лично ваши деньги?

— Нет. У этой суммы есть общий пул. Это был минимальный финансовый инструментарий. У меня с партнерами были закреплены договоренности о том, что если цена будет повышаться, то мы будем иметь какой-то лимит для повышения цены.

— До какой цены вы были готовы торговаться?

— Если честно, мы видели цену этого объекта с учетом нескольких шагов. Максимальная цена там должна быть порядка 7 млрд. грн. В любом случае мы бы на нее шли.

А вообще ценник для "Центрэнерго" был установлен с учетом его проблематичности. Цена как определяется? С привязкой к тому, сколько объект заработал за последние 5 лет. Единственный хороший год для "Центрэнерго" был 2017-й, а до этого было минимально — в районе 100 млн грн прибыли.

— Это смотря как считать. Есть мнение, что за последние 3 года из "Центрэнерго" было выкачано 14 млрд грн. Учитывая, что на менеджерском уровне эта компания ассоциируется с вами, то возникает вопрос, соответствует ли действительности эта цифра?

— За сколько лет? За 3 года?

— Да, выкачанных в темную.

— По этому поводу, учитывая, что это очень большая сумма, я считаю, что нужно написать заявление в НАБУ и в САП, потому что СБУ и прокуратуре никто не верит. (смеется — ЭП).

А если серьезно, то "Ценрэнерго" за год получает 10-11 млрд грн с энергорынка. Из этих денег компании необходимо заплатить заработную плату, уплатить налоги и купить уголь. Названная вами цифра нереальна.

— Ее озвучивала в том числе компания "Баланс груп" Дмитрия Крючкова , которая является одним из крупных кредиторов "Центрэнерго". Вы знакомы с Крючковым?

— Я вообще не знаю этого человека.

— "Центрэнерго" находится в процедуре банкротства. Есть информация, что вы выкупили значительную часть признанных судом кредиторских долгов "Центрэнерго" у структур Крючкова.

— Нет.

— Какова признанная судом кредиторка "Центрэнерго"?

— 136 млн грн. 63 млн из них — у Крючкова.

— А у вас?

— А зачем? Для чего? Объясните. Я не понимаю, зачем покупать долги.

— Чтобы иметь влияние на процесс банкротства.

— Зачем мне этот процесс? Мне неинтересно. Мне нужно, чтобы предприятие покупало уголь, и я за это получал деньги.

— Вы воспринимаете Дмитрия Крючкова как отдельную боевую единицу или за ним кто-то стоит?

— Я думаю, на сегодняшний момент он используется в чьих-то руках. Учитывая, что у компании "Баланс-групп" (принадлежит Крючкову и является одним из крупных кредиторов "Центрэнерго" — ЭП) есть свои долги, кто-то Дмитрия фронтирует.

— В Украине?

— Я думаю, да.

— Есть мнение, что отмена конкурса произошла после того как на ФГИ это решение спустил Гройсман.

— Зачем это ему? Основная задача — продать. У них бюджет на приватизацию запланирован в 21 млрд. Так или нет? Это самое последнее дело — Гройсману давать какие-то команды ФГИ срезать этот конкурс.

— Объясню почему. На этом конкурсе вы выглядели явным фаворитом, а Гройсман еще летом давал команду Насалику "вымести всех смотрящих". Возможно, он просто не захотел ассоциировать свой Кабмин с конкурсом, в котором вы победите.

— Премьер-министр — это человек, который по своей сути решает глобальные задачи. Он секторально подходит к каким-то проблемам и нюансам. А когда на повестке дня стоит неграмотная позиция Министерства энергетики в отношении шахтеров, нужно найти виновного в этом человека.

Вот в итоге премьер-министр и выдает правоохранительным органам задачу: "ребята, разберитесь". Те разбираются, дают объективную информацию, и говорят, что эта информация (о "смотрящем" — ЭП) не соответствует действительности.

Что после этого должен делать премьер? Какие у меня могут быть к премьер-министру проблемы или у премьер-министра ко мне?

— Но премьер же должен знать цену своим словам. Он же буквально говорит о необходимости "вымести смотрящих".

— Давайте будем откровенны. На том заседании, о котором идет речь, звучала моя фамилия. Я это знаю. Но это же не означает чего-то страшного или сверхъестественного.

— Есть еще другая версия отмены конкурса. Все знают о том, что у Гройсмана напряженные отношения с Порошенко. И не секрет — добрые отношения Порошенко с Игорем Кононенко, к сфере влияния которого вы относитесь.

Соответственно, возникает вопрос: не могла ли отмена конкурса нести задачу нанесения удара лагерем Гройсмана по лагерю Порошенко-Кононенко?

— В этом контексте, что вы нарисовали, мне все нравится. Единственное, обидно, что меня в этом контексте нет (смеется). Еще раз объясняю, не выдумывайте конфликт между мной и Гройсманом. У меня нет конфликта с премьер-министром.

— Как Игорь Кононенко отреагировал на то что журналист Михаил Ткач снял вас на выходе из его офиса?

— Я думаю, что у него надо спросить, как кто реагирует, когда я выхожу из его офиса.

— Возможно, у него к вам были замечания по поводу неосторожности?

— Мы опять возвращаемся к одному и тому же. Мы не общаемся с Кононенко. У нас нет общения.

— Что вы тогда делали "5 элементе", где у Кононенко офис?

— Я в "5 элементе" бываю чаще, чем кому-то там кажется. Почему-то меня взяли и засняли один раз. Почему один раз? Вот объясните.

— Что вы там делаете?

— Я на протяжении четырех недель заезжал в кабинет эстетической косметологии. Вход в него через одни и те же двери (с офисом Игоря Кононенко — ЭП).

— Это правда, что перед конкурсом по приватизации "Центрэнерго" к вам приходили Павел Фукс и Виталий Хомутынник с предложением вместе идти на конкурс?

— Давайте без персоналий.

— Вы можете без персоналий сказать "да".

— Да, были люди, приходили. Конкретные фамилии называть не хочу. Они всем понятны в этой стране. Поэтому ничего сверхъестественного тут нет. Каждый человек может обратиться к какому-то. Предложений много.

— Почему вы отвергли их предложения?

— Чьи?

— Фукса и Хомутынника?

— Я же вам не говорил, что я с Фуксом и Хомутынником встречался. Я сказал, что предложения были — объединиться, совместно купить, еще что-то. Мне неинтересны эти предложения. Независимо от персоналий, фигур, значимости этих людей в этой стране.

— Компания "Укрнефтебурение", к которой имеют отношение Фукс, Хомутынник и Коломойский, заявляла о намерении принять участие в приватизации "Центрэнерго". Она не дошла до конкурса?

— Она не внесла залог. Залог составлял 298 млн грн.

— Как вы для себя объясняете то что на конкурс по приватизации "Центрэнерго" не пришла ни одна нормальная компания с именем?

— Я для себя ставлю логику все-таки украинского производителя. Покажите мне, кто может продать уголь в необходимом объеме или добыть в объеме, необходимом для "Центрэнерго"?

— Была такая информация, что советник приватизации "Центрэнерго" Ernst&Young предлагал предусмотреть в приватизационных условиях обязательство государства поставлять уголь с госшахт на станции "Центрэнерго". Таким образом, решалась бы проблема привлечения к конкурсу компаний, у которых нет своего угля.

— Да. Это была инициатива Министерства энергетики.

— Она была поддержана?

— Нет.

— Кто ее отклонил?

— ФГИ отклонил.

— Но вы же понимаете, что, отклонив это предложение, был сужен круг. Вы говорите, что есть проблема с поставкой угля. Так вот ее можно было решить таким образом.

— В предложении, о котором вы говорите, был приоритет отечественного производителя угля, а не государственных шахт. Вы путаете норму государственного предприятия и норму отечественного производителя.

То есть, предложение Минэнерго было в том, чтобы включить в обязательный перечень условий приватизации "Центрэнерго" потребление ее станциями угля, добываемого на территории Украины.

— Но тогда получается, что это предложение наоборот сокращало количество претендентов на приватизацию "Центрэнерго".

— Почему сокращало?

— Если я нерезидент и хочу привезти на "Центрэнерго", например, американский уголь, то я не смогу это сделать из-за обязательства покупать украинский уголь.

— Правильно, а у меня теперь вопрос. Что в таком случае будем делать с государственными шахтами? Хоронить?

— Они и так стреножены.

— Не скажите. Есть просто факторы, которые мешают их стабильной работе.

— Вашим единственным конкурентом на конкурсе ФГИ должна была стать белорусская компания "Нефтебитумный завод". Ее бенефициар — местный бизнесмен Николай Воробей. Он преследовал свой интерес или фронтировал кого-то?

— Я верю в белорусский пармезан, белорусские креветки и лосось. Но откуда у них уголь (который потребляет "Центрэнерго" — ЭП) и нефть (который перерабатывает "Нефтебитумный завод" — ЭП) я не знаю.

Структура, которая работает на территории Беларуси, скорее всего, получает нефть из Российской Федерации. Соответственно у нас все компании РФ такого уровня внесены в санкционный список. Это логично? Логично.

— Если вы не сможете приватизировать "Центрэнерго", то вы не достроите производственную вертикаль, у которой есть добыча угля, его обогащение и его потребление. Не возникнет ли в таком случае у вас желание распродать свои угольные фабрики и шахты?

— Почему?

— Потому что вы не замкнете цикл.

— Невозможно быть прагматичным, не имея плана Б и В. Поэтому в принципе можно не переживать за дальнейшее движение моих активов. Они найдут рынок сбыта продукции. На протяжении 2 лет я создал такие условия, что даже если в отношении меня начнется безумный антагонизм, мой бизнес будет работать в свободном режиме.

— В общем, вы уверены в том, что вне зависимости от того, купите вы "Центрэнерго" или кто-то другой, эта компания все равно придет за углем к вам, потому что есть дефицит угля в стране?

— Кто сказал, что я не куплю "Центрэнерго"?

— У вас на завершение этой сделки всего полгода. Потому что у новой власти после выборов президента появится свой фаворит в углепроме.

— Я же не против. Я двумя руками за конкуренцию. Мы конкурировали с ДТЭК по поставкам угля на "Центрэнерго". Кстати, я продаю уголь этой компании дешевле всех.

— Почем?

— 2530 грн/т.

— А остальные почем?

— 2535.

— На пять гривен дешевле?

— А до этого продавал по 2500 – на 35 гривен дешевле. Но в связи с тем, что появилась проблематика с железнодорожным парком, мне пришлось покупать свой подвижной состав, соответственно на своем подвижном составе пришлось эти 30 рублей добавлять.

— И эти 35 гривен разницы на тонне позволили вам монополизировать поставки угля на "Центрэнерго"?

— Это не 35 гривен позволили. Это конкуренция позволила. Это же торги. "Центрэнерго" — безумно прозрачная организация. Весь уголь она покупает на бирже, хотя имеет право покупать без торгов.

— Но она покупает его у компаний-прокладок, а не у производителей угля.

— Потому что есть определенная схема работы, есть финансовые механизмы.

— Так вот есть продолжение у этой мысли: эта схема работы позволяет вынести центр прибыли с госшахт, чей уголь вы в том числе продаете, на частную компанию-прокладку.

— Вы сейчас говорите о плоскости хитростей. Все проще: есть производитель товарной продукции, а есть трейдер, который ее продает.

— Что мешает этим, компаниям, которых вы называете трейдерами, а на самом деле прокладкам, получить от "Центрэнерго" предоплату и не поставить ей взамен уголь?

— Если я покупаю уголь у государственных шахт (для последующей его перепродажи "Центрэнерго" – ЭП), то я его тоже покупаю по предоплате.

НАБУ по этому поводу бегала-бегала, но так и не добежала.

— Расскажите, чем закончился обыск вашего офиса детективами НАБУ?

— Не знаю, я не вникаю в эту историю. Она мне неинтересна.

— Имеется в виду, что прошел обыск и что?

— Все что изъяли - вернули. Я не знаю, закрыто дело или нет. Я не вникаю. У меня нет вопросов по данному делу.

— По поводу ваших китайских партнеров. Как давно создана компания "Сани Украина" и что она делает?

— Она создана уже порядка года. Компания является основным дистрибьютором всего горно-шахтного оборудования материнской компании Sany на территории Украины.

Компания создана 50 на 50. Половина у "Укрдонинвеста", вторая принадлежит Sany.

— Какие задачи стоят перед "Сани Украина"?

— Sany Group работает на территории Украины уже более 10 лет. Сначала она работала с ДТЭК. Что у них там получилось, не знаю. Сегодня Sany Group работает с моей компанией "Укрдонинвест". Планы у нас довольно большие. Мы уже завезли первую проходческую технику на "Краснолиманку", через неделю в порт Одессы приходит первый добычной комплекс - комбайн-конвейер.

Кстати, в этом году все руководство компании, включая ее президента (Лян Вэньгэнь – ЭП) провело встреча с министром энергетики. Было подписано соглашение о сотрудничестве. Планируем выйти на поставки оборудования на уровне 60 млн. долл.

— Оборудование будет поставляться госшахтам?

— Будет поставляться по трем направлениям: моей "Краснолиманской" (где-то на 20 млн долл), "ДТЭКу" (на 10 млн долл) и госшахтам (на 30 млн долл.).

— Это правда, что "Сани Украина" будет переоборудовать государсвтенный "ЗаЛК" под машиностроительный завод?

— ЗаЛК нам пока не принадлежит. У нас есть идея покупки частного ремонтно-строительного предприятия в донецком регионе. Названия до покупки не скажу.

Кстати, для "Сани-Украина" поставка горно-шахтного оборудования в Украину, это только первый этап. Вторая часть проекта — поставка дорожной техники в Украину.

— То есть вы уже переключаетесь с Минэнергоугля на "Укравтодор"?

— Нет, почему? Мы хотим просто продавать крупную дорожную технику. Еще мы с ними идем в ветрогенерацию (они крупные производители ветрогенераторов в Китае).

— Вы будете стоить с Sany ветропарк?

— Они готовы инвестировать. Капитализация Sany Group составляет 50 млрд. долл. Это не из воздуха прилетевшая компания. 80% всех небоскребов мира строились их техникой и бетононасосами. Немецкий бетон принадлежит им.

В 2011 году собственник Sany Group был первым в списке "Форбс" в Китае.

— То есть с Sany у вас сразу три проекта? Первый — это совместная покупка "Центрэнерго", второй — это компания "Сани Украина", которая занимается продажа горной и дорожной техники, и третья, пока что теоретическая, это строительство ветропарка?

— Не теоретическая. Мы уже на стадии подписания с ними договоров о строительстве ветропарка.

— Если вы идете вместе с Sany на приватизацию "Центрэнерго", то это значит, что китайцам должна была бы принадлежать часть приватизированных акций "Центрэнерго". Но на конкурс ФГИ заявилась компания "Укрдонинвест", которая принадлежит только вам. Отсюда вопрос: если "Укрдонинвест" в итоге купит "Центрэнерго", то вы впоследствии продадите его часть Sany?

— Нам шашечки или ехать? Я считаю, что надо ехать. А как ехать, я думаю, что мы внутри нашей корпорации, в наших общих делах разберемся.

— Чем закончилась история с сорвавшейся сделкой по покупке шахт "Россия" и "Новогродовская" у Александра Януковича? Вместо вас эти предприятия купил новый собственник "Донбассэнерго" Максим Ефимов…

— Я считаю, что шахты должны быть государственными.

— Как-то так удивительно получилось, что когда Ефимов и его партнеры сломали вам сделку, то с точно такой фразой, которую вы сейчас озвучили, в эфир вышел Игорь Кононенко (видео передачи с 33-й минуты - ЭП). Как это получилось?

— Моя позиция по этим шахтам с самого начала была понятная.

— Но вы же хотели купить эти шахты, а теперь, когда это у вас это не получилось, говорите что они должны стать государственными. Где здесь логика?

— Я хотел купить. Мы изучили ситуацию, посмотрели — они неинтересны. Купил Максим или Эдик (Бондаренко, глава "Донбассэнерго" - ЭП). Ну и куда они продвинулись после покупки? По-моему, никуда. Это путь в никуда.

— Имеется в виду, что вас они уже не интересуют, даже если Ефимов и Бондаренко от этого проекта отказались?

— Меня интересует весь "Селидовуголь" (государственное угольное объединение, в состав которого входят в том числе вышеупомянутые шахты "Россия" и "Новогродовская" - ЭП). Найдите форму, как его купить, я его куплю.

— Это правда, что вы будете идти в народные депутаты?

— По какому округу?

— Вам виднее.

— Не буду. Не хочу. Не понимаю, для чего.

— Но вы же были депутатом Донецкого облсовета.

— И что? Это лишняя нагрузка.

— Депутат ВР – это иммунитет неприкосновенности. Защита от ареста, например.

— Да перестаньте. Какие аресты? Это все бред. Ну, покажите мне, кого там невозможно достать. Если нужно все равно достанут. Может, проще не делать какие-то непонятные вещи и не создавать себе геморрой? Не проще так работать?

— Если вы клоните к тому, что вас напрасно ассоциируют с Кононенко, то у вас в следующему году будет возможность это доказать: если после выборов президента к вам и вашим активам не будут возникать вопросы от правоохранителей, это почти наверняка будет значить, что вы говорили правду.

— Я не собираюсь никуда уезжать.