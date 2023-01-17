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В Україні вперше приватизували морський порт: стартова ціна зросла втричі

Вівторок, 17 січня 2023, 14:22

Морський порт "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні у вівторок, 17 січня, за 201 мільйон гривень – приватизація морського порту відбулась вперше в історії України.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна у Facebook.

У ФДМУ наголосили, що фінальна пропозиція за порт перевищила у 3,3 рази стартову ціну 60 млн грн. Це стало можливим завдяки конкуренції серед підприємців, які хотіли придбати порт – за нього змагались 8 інвесторів.

Переможець має сплатити вартість лоту протягом 20 робочих днів.

"Очікуємо на надходження у бюджет на підтримку наших Сил Оборони", – зазначили в ФДМУ.

У Фонді наголосили, що порт "Усть-Дунайськ" має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. 

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що у вівторок, 17 січня, відбудеться приватизаційний аукціон, де на продаж вперше виставлять морський порт – Усть-Дунайський. Проте позиції Фонду держмайна та самого порту щодо приватизації розійшлися.

ФДМ порт приватизація аукціон Жванія
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