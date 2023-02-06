ФДМ виставив на приватизацію ще один морський порт: стартова ціна – майже 190 мільйонів

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Фонд держмайна 3 березня проведе приватизаційний аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту". Стартова ціна - 187,6 млн грн (без ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Зазначається, що торги відбудуться на Prozorro.Продажі. Гарантійний внесок для участі у торгах - 37,5 млн грн (без ПДВ).

"Це друга приватизація порту за часи незалежності. Залучення приватного інвестора для збиткового Білгород-Дністровського порту - це поштовх для розвитку його інфраструктури та створення додаткових робочих місць", - заявив перший застуник голови ФДМУ Дмитро Кліменков.

Як зазначають у Фонді, останніми роками Білгород-Дністровський порт показував суттєві збитки: у 2019-2021 роках збиток коливався в межах 23,5-28,5 млн грн.

"Негативна тенденція спостерігалася і в 2022 році. За січень-вересень минулого року порт отримав 2,9 млн грн збитку", - йдеться у повідомленні.

Станом на 30 вересня 2022 року порт накопичив 104,7 млн грн простроченої кредиторської заборгованості. Найбільше боргів за податками із заробітної плати (27,3 млн грн) та на нерухоме майно (23,6 млн грн).

"Також порт заборгував 13,7 млн грн заробітної плати. З 2019 року з порту звільнилися 88 робітників. Станом на січень-вересень 2022 року там працювали 148 робітників", - додали у ФДМ.

"Зараз через повномасштабне вторгнення російських військ Білгород-Дністровський порт заблокований з моря. Однак він не зупинився. Тут відбувається перевалка вантажів в статусі "сухого порту", - зазначає Фонд держмайна.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина надана в оренду).

"Покупець порту зобов’язаний протягом шести місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом. Також він не зможе звільняти робітників за власною ініціативою протягом цього періоду.

Стартова ціна розрахована на підставі балансової вартості активів порту. На час військового стану на покупця порту не накладаються інвестзобов'язання", - пояснили у Фонді.

Нагадаємо:

Морський порт "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні у вівторок, 17 січня, за 201 мільйон гривень – приватизація морського порту відбулась вперше в історії України.

Економічна правда