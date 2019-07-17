Прощавай Кононенко, здрастуй Коломойський? Вугільна галузь змінила "куратора"

У вугільному секторі відбулась "зачистка" — команду Ігоря Кононенка замінили люди, яких пов'язують з Ігорем Коломойським, а деякі держпідприємства уже переключились на роботу з групою "Приват".(рос)

На днях угольный магнат Виталий Кропачев снял с себя полномочия неофициального куратора государственного энергетического сектора. Долго "святое место" пустым не оставалось.

Как стало известно ЭП, с первых дней июля роль "смотрящего" примерил на себе другой донецкий бизнесмен — Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно.

Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы — с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Но шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало и многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого уже несколько лет оттягивается.

Сделанные шаги напоминают события трехлетней давности, когда административный ресурс соратника Петра Порошенка — Игоря Кононенко —использовался для зачистки государственного энергосектора под сегодняшнего аутсайдера Виталия Кропачева.

Правда, есть существенное отличие: команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" — миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в этом процессе отрицает.

Все когда-нибудь заканчивается

Восхождение Кропачева на трон угольного "смотрящего" произошло в середине 2016. Тогда вереница генеральных директоров государственных угольных объединений, которых в горняцкой среде принято называть "генералами", потянулась на собеседование в столицу — в офис Кропачева на улице Богдана Хмельницкого, 26.

Там же штаб-квартира бизнесмена находится и сегодня, но за последние недели количество кортежей во внутреннем дворе офиса существенно уменьшилась, а въездные ворота все чаще остаются наглухо закрытыми и в рабочие дни.

Виталий Беляков — человек непубличный. Одно из немногих доступных фото, которое удалось найти.

Такое снижение деловой активности еще можно было бы списать на сезонный фактор лета и отпусков, но у угольной отрасли свои законы времени. По данням собеседников ЭП на рынке, в конце июня Виталий Кропачев потерял статус угольного "смотрящего".

Более того, сразу несколько источников на рынке сообщили, что место "угольного короля" занял упоминавшийся ранее Виталий Беляков. Кто это?

На общегосударственном уровне это имя неизвестно, но зато его хорошо знают в Донецке. В конце 90-х — начале 2000-х Беляков был бизнес-партнером (по ЗАО "Донбасспромсервис" и ООО "Угольтранс" — ЭП) Эдуарда Бондаренко — сегодняшнего бизнес-партнера депутата БПП Максима Ефимова, с которым они совместно владеют "Донбассэнерго".

Эту энергокомпанию тандем Ефимов-Бондаренко купил у окружения Александра Януковича — старшего сына беглого президента Украины.

С семейством Януковичей знаком и сам Беляков: с 2010 года вплоть до бегства семьи экс-президента в Россию, он возглавлял ассоциацию "Донбасский рассчетно-финансовый центр" (ДРФЦ). Именно через эту структуру Александр Янукович контролировал группу углеобогатительных фабрик на Донбассе.

В контексте этого бекграунда становление Белякова в роли нового угольного "смотрящего" выглядит как реванш уже позабытой империи "Семьи", но восхождение Белякова, как оказалось, имеет другую природу.

"Из ДРФЦ Беляков уходил с конфликтом. В ДНР он не въездной. Последние несколько лет он жил в Крыму, потому что считал, что в Киеве на него заведут дела. Возвращение Белякова санкционировал Коломойский", — говорит источник ЭП из Минэнергоугля.

Связаться с самим Беляковым ЭП не удалось. Его российский номер телефона, которым он пользовался последние годы, оказался отключенным.

Игорь Коломойский свою причастность к "назначению" Белякова "смотрящим" категорично опроверг. "Я Белякова никогда не видел. Такую фамилию впервые слышу", — заявил ЭП Коломойский.

"Приват" на коне

Прямых доказательств связи Белякова с Коломойским действительно нет. Тем не менее есть факты, которые свидетельствуют о том, что выгоду от "отставки" Кропачева сейчас получает преимущественно группа "Приват".

Это хорошо видно на примере изменений условий работы последней государственной энергогенерирующей компании Украины ПАО "Центрэнерго", которая до последнего времени контролировалось командой Кропачева.

Так, 1 июля исполняющим обязанности главы правления "Центрэнерго" стал Владимир Потапенко. После смены менеджмента энергокомпания в рамках работы новой модели энергетического рынка, подразумевающей возможность прямых продаж электроэнергии от ее производителя к потребителю, начала заключать прямые договора с предприятиями группы "Приват".

В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.

Контрактная база "Центрэнерго" по итогам биржевых торгов 5 июля

Коломойский не видит ничего особенно в том, что сейчас его предприятия стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения экономикой.

"После того как заработал новый энергорынок, "Центрэнерго" снизило цену на свою электроэнергию и у них есть запас снизить ее еще. У них стало дешево, поэтому мы у них и покупаем. А если мы скоро начнем покупать электроэнергию у "Энергоатома", вы скажете что я "Энергоатом" захватил?", — подчеркивает Коломойский.

Кроме пересмотра сбытовой политики, "Центрэнерго" изменило и топливную. Если последние пару лет основным поставщиком угля на тепловые электростанции ПАО было ООО "Краснолиманское", принадлежащее Кропачеву, то с первых дней июля отношения с этим предприятием были закончены.

Сейчас "Центрэнерго" готовится к налаживанию новых поставок топлива.

"По состоянию на сейчас "Центрэнерго" "срабатывает" свой склад (сжигает уголь из сформированных запасов – ЭП), но они уже готовятся запустить новую схему поставок", — говорит собеседник из Министерства энергетики.

Как раз на этой стадии в свою роль вступает Виталий Беляков. По словам источника ЭП, с июня он начал принимать в своем киевском офисе на ул. Ирининской, 5/24 "генералов" государственных угольных объединений.

Эти "собеседования" прошли не все.

"Часть "генералов" после разговора с Беляковым сохранила свои должности. Например, главы "Лисичанскугля", "Торецкугля", шахт им. Сургая и "Южнодонбасской №3. Остальных генералов поменяли", — объясняет собеседник одного из госпредприятий.

Так, недавно на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности была опубликована пачка приказов, которыми были заменены те руководители угольных объединений, где последние годы господствовал Виталий Кропачев.

Какие кадровые перестановки произошли после смены куратора

Предприятие Уволенный менеджмент Назначенный менеджмент ФИО Куратор ФИО Куратор Центрэнерго Олег Коземко Виталий Кропачев Владимир Потапенко Виталий Беляков Мирноградуголь Юрий Корнеев Александр Зорин Первомайскуголь Олег Водопьянов Анатолий Жиленко Шахта "Нововолынская №10" Григорий Бар Анатолий Шульга Укруглереструктуризация Валентин Киселев Виктор Ермаков Волыньуголь Андрей Пилипюк Андрей Венгрин Владимир Юркив

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Что дальше

Последствия этих кадровых решений не оставили камня на камне от неофициального бизнеса Виталия Кропачева: еще совсем недавно он контролировал "Центрэнерго" и десяток государственных угольных объединений, а сейчас ничего.

Произошедшая смена угольного "смотрящего" впервые в истории Украины случилась без участия центральной власти. Так, если с приходом Кропачева угольно-энергетическая сфера де-факто стала работать в интересах армейского друга Петра Порошенко Игоря Кононенко, то сейчас, посредством Виталия Белякова, этот сектор стал работать синхронно с интересами группы Игоря Коломойского.

"Ни с Зеленским, ни с администрацией президента эти решения никто не согласовывал. Люди просто все решили без них", — уверяет собеседник ЭП из Минэнергоугля.

За годы независимости Украины Коломойский ни разу не проявлял интереса к тепловой генерации, и уж тем более к шахтам. Неужели олигарх передумал? На этот вопрос он отвечает в свойственной ему витиеватой форме.

"Мы все время задумываемся об этом (об участии в приватизации "Центрэнерго" — ЭП). Компания большая и интересная, но у нее есть проблемы с обеспечением углем. Если государство при приватизации гарантирует контрактную базу (подписание договоров на поставку угля между "Центрэнерго" и государственными угольными шахтами — ЭП), то мы посмотрим", — говорит лидер групы "Приват".

По данным ЭП, Коломойский действительно пока не занимался подготовкой к поглощению "Центрэнерго". "На этом этапе у него был основной интерес — отодвинуть от корыта Кононенко. Он эту задачу выполнил", — говорит один из собеседников.

Что же касается приватизации "Центрэнерго", то она может быть осуществлена группой "Приват" опосредованным путем, через младших бизнес-партнеров Коломойского по газовому бизнесу — Виталия Хомутынника и Павла Фукса.

Интерес к этой компании Фукс подтвердил, но при этом обособил его от интересов Коломойского.

"Приватизация "Центрэнерго" мне интересна, но не по такой цене как заявил Фонд госимущества. Мы с Виталием (Хомутынником — ЭП) изучаем вопрос приватизации, а как Коломойский — я не знаю", — говорит Фукс.