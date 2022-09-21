Рада повернула акцизи на пальне: які ставки

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7668-д, який передбачає повернення акцизного податку на плальне.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, документ у цілому підтримали 255 депутатів: "СН" - 195, "ЄС" - 0, "Батьківщина" - 0, "Платформа за життя та мир" - 14, "За майбутнє" - 12, "Голос" - 1, "Довіра" - 14, "Відновлення України" - 14, позафракційні - 5.

Згідно положень законопроєкту, повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100€/ 1000 літрів

дизель 100€/ 1000 літрів

біопаливо 100€/ 1000 літрів

газ 52 €/ 1000 літрів.

При цьому ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

"Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану", - зазначив нардеп.

Железняк нагадав, що закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня.

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Він пдкреслив, що всі ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 01 липня 2023 року.

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Нагадуємо:

Податковий комітет Верховної Ради змінив рішення по законопроєкту 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт № 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №7668-д про повернення акцизного податку на пальне.

Раніше Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне.

В доопрацьованому документі був змінений розмір акцизу на газ – зі 100 євро/1000 л (як пропонував уряд) до 52 євро/1000 л.

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Раніше, у квітні, Верховна Рада вже думала над поверненням акцизного податку на пальне та 20% податку на додану вартість, проте згодом відмовилася від ініціативи.

У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.

Економічна правда