Комітет змінив рішення по законопроєкту про повернення акцизів на пальне до другого читання

Податковий комітет Верховної Ради змінив рішення по законопроєкту 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Таке рішення підтримало 19 членів комітету.

За його словами, у законопроєкт внесли три змінни.

Перша - прибрали пільгу на 5 років для біопалива.

"Тепер буде: біопаливо та біодизель теж акциз 100€/ 1000 літрів", - пояснив нардеп.

Він нагадав, що раніше до другого читання пропонувалось ставку 26€/ 1000 літрів та біодизеля 18€/ 1000 літрів на 5 років.

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"Друга зміна: зробили пільгу для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану", - додав Железняк.

"Третя зміна, технічна, через прийняття сьогодні в цілому законопроєкту №7732 про зміни оподаткування ренти на видобуток газу, відповідну правку теж прибрали", - пояснив він.

Все інше, за його словами, залишилося без змін:

бензин 100€/ 1000 літрів

дизель 100€/ 1000 літрів

газ 52 €/ 1000 літрів.

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

За словами Железняка, закон буде прийнято в найближчі дні: "виглядає так, що без спецпроцедури". Тому його дія починеться в кінці вересня (через день після опублікування), резюмував нардеп.

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Нагадуємо:

Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт № 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №7668-д про повернення акцизного податку на пальне.

Раніше Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне.

В доопрацьованому документі був змінений розмір акцизу на газ – зі 100 євро/1000 л (як пропонував уряд) до 52 євро/1000 л.

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Раніше, у квітні, Верховна Рада вже думала над поверненням акцизного податку на пальне та 20% податку на додану вартість, проте згодом відмовилася від ініціативи.

У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.

Економічна правда