Комітет змінив рішення по законопроєкту про повернення акцизів на пальне до другого читання
Податковий комітет Верховної Ради змінив рішення по законопроєкту 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.
Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
Таке рішення підтримало 19 членів комітету.
За його словами, у законопроєкт внесли три змінни.
Перша - прибрали пільгу на 5 років для біопалива.
"Тепер буде: біопаливо та біодизель теж акциз 100€/ 1000 літрів", - пояснив нардеп.
Він нагадав, що раніше до другого читання пропонувалось ставку 26€/ 1000 літрів та біодизеля 18€/ 1000 літрів на 5 років.
"Друга зміна: зробили пільгу для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану", - додав Железняк.
"Третя зміна, технічна, через прийняття сьогодні в цілому законопроєкту №7732 про зміни оподаткування ренти на видобуток газу, відповідну правку теж прибрали", - пояснив він.
Все інше, за його словами, залишилося без змін:
- бензин 100€/ 1000 літрів
- дизель 100€/ 1000 літрів
- газ 52 €/ 1000 літрів.
ПДВ для всього залишається на рівні 7%.
За словами Железняка, закон буде прийнято в найближчі дні: "виглядає так, що без спецпроцедури". Тому його дія починеться в кінці вересня (через день після опублікування), резюмував нардеп.
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Нагадуємо:
Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт № 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №7668-д про повернення акцизного податку на пальне.
Раніше Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне.
В доопрацьованому документі був змінений розмір акцизу на газ – зі 100 євро/1000 л (як пропонував уряд) до 52 євро/1000 л.
Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.
Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Раніше, у квітні, Верховна Рада вже думала над поверненням акцизного податку на пальне та 20% податку на додану вартість, проте згодом відмовилася від ініціативи.
У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.
Економічна правда