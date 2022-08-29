Комітет Ради підтримав пропозицію про повернення акцизів на пальне
Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне.
Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.
Йдеться про урядовий законопроєкт №7668, який до Ради вніс Кабінет міністрів. Водночас його не включили до порядку денного, тож за результатами розгляду на комітеті депутатам рекомендували підтримати доопрацьовану версію №7668-д.
Як пише Железняк, головні зміни, запропоновані комітетом відносно урядової версії, такі:
1) на газ повертається акциз у розмірі 52 євро/1000 л (в урядовому документі було 100 євро/1000 л);
2) акциз для альтернативних видів палива, з додаванням біоетанолу, теж прирівнюється до 100 євро/1000 (наразі він становить 162 євро/1000 л).
Натомість акцизи на бензин та дизель пропонують залишити, як і запропоновано урядом, на рівні 100 євро/ 1000 л. До повномасштабної війни ставки становили 213 євро та 140 євро відповідно
Таку модель підтримали 18 членів Податкового комітету ВРУ.
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Нагадуємо:
Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.
Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Раніше, у квітні, Верховна Рада вже думала над поверненням акцизного податку на пальне та 20% податку на додану вартість, проте згодом відмовилася від ініціативи.
У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.