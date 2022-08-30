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Рада прийняла за основу законопроєкт про повернення акцизів на пальне

Вівторок, 30 серпня 2022, 15:55 - Анастасія Жарикова
 
GETTY IMAGES

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №7668-д про повернення акцизного податку на пальне.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

За прийняття проєкту закону "за основу" проголосували 236 народних депутатів.

Згідно з ним повертається акциз:

  • на газ – 52 євро/1000 л;
  • на бензин та дизель теж – 100 євро/1000 л;
  • акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж прирівнюється до 100 євро/ 1000 л.

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Нагадуємо:

Напередодні Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне. 

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В доопрацьованому документі був змінений розмір акцизу на газ – зі 100 євро/1000 л (як пропонував уряд) до 52 євро/1000 л.

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Раніше, у квітні, Верховна Рада вже думала над поверненням акцизного податку на пальне та 20% податку на додану вартість, проте згодом відмовилася від ініціативи.

У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.



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