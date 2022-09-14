Комітет підтримав законопроєкт про повернення акцизів на пальне до другого читання: яка фінальна версія

Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт № 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету Ради, народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, фінальна версія до другого читання, як і була на робочій групі:

бензин 100€/ 1000 літрів

дизель 100€/ 1000 літрів

газ 52 €/ 1000 літрів.

Водночас по біопаливу, як уточнив Железняк, ставку з 100€ зменшили до 26€/ 1000 літрів та біодизеля 18€/ 1000 літрів - такі ставки для "біо-" будуть діяти на 5 років.

При цьому, ПДВ для всього залишається на рівні 7%, як і було. Дія закону починається з дня наступного після його опублікування.

Також Железняк зазначив, що "в теорії" протягом тижня закон може бути вже проголосований у залі.

"Але, враховуючи, що до законопроєкту подано правок на 5516 сторінках, то є ризик блокування правками. Тоді, вірогідно, влада застосує механізм "спецпроцедури" розгляду правок - і закон приймуть вже на початку жовтня", - прогнозує нардеп.

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Тому, за його словами, реальна дата вступу в силу: кінець вересня - середина жовтня: "залежить від подальшого розгляду у залі".

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Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №7668-д про повернення акцизного податку на пальне.

Раніше Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне.

В доопрацьованому документі був змінений розмір акцизу на газ – зі 100 євро/1000 л (як пропонував уряд) до 52 євро/1000 л.

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Раніше, у квітні, Верховна Рада вже думала над поверненням акцизного податку на пальне та 20% податку на додану вартість, проте згодом відмовилася від ініціативи.

У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.

Економічна правда