Тандем на дно РФ та Білорусі, кульгаюче ембарго: підсумки на економічному фронті 21 березня

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Війна проти України виявилася набагато більшим викликом для росії, аніж очікували у кремлі.

Зосереджене на кордонах країни 200-тисячне військо, разом з танками, винищувачами та гелікоптерами розбилося об українську армію та сили територіальної оборони. Наступ агресора "захлинувся", що змусило росію просити про допомогу у таких само нелегітимних диктаторських режимів.

Організувати нові хвилі наступу — недешеве задоволення, особливо, якщо до них залучати найманців із Сирії чи Лівії. Складнощі виникають і в поповненні арсеналу — на це також потрібно чимало часу та коштів, яких у москви обмаль.

Жорсткі економічні санкції вже скували економічні можливості кремля, вимушуючи його запроваджувати жорсткі фінансові обмеження та різати державні видатки. Однак навіть цих санкцій поки що не вистачає для того, аби заблокувати можливості рф створювати гуманітарну катастрофу у Маріуполі, Ірпені, Чернігові та інших мирних українських містах.

Однак ситуація на економічному фронті може переламатися найближчим часом, коли Євросоюз візьметься за російський енергетичний сектор.

Кульгаюча "бензоколонка"

П’ятий пакет європейських санкцій проти росії за її повномасштабну агресію проти України буде стосуватися енергетичного сектору, зокрема нафтової сфери.

Серед пропозиції європейських лідерів озвучувалося запровадження ембарго на торгівлю російською нафтою. Його вже запровадили США та оголосила Велика Британія.

Проти ембарго вже традиційно виступає Німеччина. Найбільша економіка ЄС найбільше залежить від російських нафти та газу. Швидко перелаштувати ланцюжки постачання цих енергоносіїв без суттєвих втрат для економіки майже неможливо.

Хоча остаточне рішення щодо нового пакету санкцій ЄС ще може змінитися після візиту до Європи президента США Джо Байдена.

Усі рішення щодо санкцій ЄС вимагають консенсусу. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо ситуація в Україні погіршиться, не повинно бути "табу" щодо санкцій. Зокрема й у питання енергетичного ембарго агресора.

Поки ж остаточного рішення по ембарго на купівлю російських нафти та газу країнами ЄС немає, його оголошують європейські енергокомпанії.

Так, італійська Enel, яка займається виробництвом та розподілом електроенергії та газу, повідомила про вихід з рф протягом наступних кількох місяців. До неї приєднався й один з найбільших незалежних енерготрейдерів Gunvor Group. Напередодні аналогічні рішення ухвалили такі гіганти, як BP, Shell та Eni.

"Ми знаходимося в процесі продажу теплової генерації, це процес, який ми розпочали вже давно. На жаль, ми маємо згорнути роботу",— зазначив гендиректор Enel Франческо Стараче.

Тим часом у Британії вирішили націоналізувати "дочку" російського "Газпрому", Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом у Сполученому Королівстві.

Gazprom Marketing & Trading Retail постачає близько 20% промислового та комерційного газу у Британії, що дає російській газовій компанії суттєвий економічний важіль впливу на країну.

Спільна дорога на дно

Падаючи у глибоку економічну кризу, росія тягне за собою й маріонетковий режим самопроголошеного диктатора Білорусі олександра лукашенка. Економіка Білорусі майже цілковито залежить від рф.

Білорусь вже зазнала значних збитків через вторгнення росії до України. Перекривши постачання до України свого пального, режим лукашенка обрубав гілку, на якій сам і сидить.

Проблеми відчуває не лише нафтопереробна галузь. Так, три з п'яти рудоуправлінь Солігорського "Белкалію" не добувають і не відвантажують сіль. Це пов'язано з катастрофою в логістиці внаслідок санкцій ЄС та США.

Внаслідок цих проблем підприємству довелося звернутися за кредитом у держбанку для того, аби просто виплатити зарплату працівникам.

Катастрофа спіткала й інші галузі промисловості Білорусі. Як наслідок, ВВП країни цьогоріч може відчути карколомне падіння.

За прогнозами S&P Global Ratings, за підсумками 2022 року економіка сателіта москви може скоротитися на відразу 15%, а у 2023 році — ще на 5%.

За оцінкою агентства, на тлі західних санкцій, що посилюються, Білорусь зараз стикається зі зростаючими ризиками для економіки, платіжного балансу і фінансової стабільності.

У разі, якщо режим лукашенка вирішить приєднатися до регулярної російської армії та розпочне вторгнення в Україну, наслідки для Білорусі будуть фатальними. Окрім набагато жорсткіших західних санкцій, країна отримає ешелони "вантажів-200", які, ймовірно, призведуть до нової хвилі протестів та страйків.

Молоко в бідонах та індійські фільми в кінотеатрах

На 26-й день війни з російського ринку продовжували виходити західні компанії. Безумовні лідери понеділка – представники фінансового сектору.

Про вихід з російського ринку повідомили одразу два банки – шведський SEB AB та французький BNP Paribas.

Російським компаніям не доводиться чекати і на вирішення логістичної кризи. Данська логістична компанія Maersk, яка раніше лише призупинила роботу в росії, тепер вирішила продати свої російські активи та повністю вийти з ринку.

Разом з тим, навіть тимчасове зупинення роботи Maersk вже викликало проблеми, зокрема, у російських виробників офісного паперу – вони не можуть отримати необхідних хімікатів та змушені зупиняти виробництва. Папір А4 тим часом став дефіцитним, а ціна виросла у 2-4 рази.

Також у нашому розпорядженні опинився лист хед-офісу виробника косметики Oriflame, який підтверджує раніше озвучені українським офісом рішення про зупинку інвестицій, маркетингу, навчання, івентів, а також онлайн-продажів.

Російська влада теж старається очищати ринок від міжнародних компаній – рішенням суду сьогодні остаточно заборонили Facebook та Іnstagram як зброю "екстремістської" компанії.

Поки кремль бореться зі свободою слова, російські компанії борються за виживання. І трохи програють.

Через санкції для авіагалузі найбільший аеропорт РФ "Шереметьєво" відправив у простій приблизно 6-7 тисяч співробітників, а виробники соку і молока зривають поставки через брак пакувальних матеріалів внаслідок виходу з ринку великих виробників пакування, як Elopak та Stora Ens.

Сфера розваг теж не в найкращому становищі. Російські кінотеатри планують показувати стрічки, які не потрапили під санкції – на великих екранах росії з’являться радянські, індійські та південнокорейські фільми.

Б’ють на сполох і книговидавці – через відмову від співпраці ряду авторів та великих іноземних видавництв на кшталт Penguin Random House, вони не впевнені, чи зможуть за кілька місяців публікувати бажані новинки, чи росіянам доведеться лише їх "піратити".

А найменш забезпеченим верствам населення, які звикли жити у кредит, стане важче розважити себе навіть телевізором, бо через підвищення облікової ставки та курс валют продавці електроніки поступово відмовляються надавати розстрочку.