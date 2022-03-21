У РФ почали зриватися поставки соків і молока в магазини через дефіцит упаковки
У РФ почали зриватися поставки соків і молока в магазини через дефіцит пакувальних матеріалів - картону і тетрапаку.
Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на 2 ритейлерів та представника великого виробника продуктів харчування.
За їх словами, наразі учасники ринку фіксують дефіцит тетрапаку (упаковка, що складається з кількох шарів картону, поліетилену та фольги) та картону. Є також складнощі із закупівлею плівок через брак сировини.
Раніше на тлі вторгнення РФ в Україну кілька великих виробників упаковок, включаючи Elopak та Stora Enso, зупинили виробництво в Росії.
У таких умовах компанії розглядають альтернативні варіанти тари для молока та соків, аж до бідонів, повідомив один із великих виробників, що працюють з торговими мережами.
Представник "ВкусВілла" підтвердив, що компанія очікує на труднощі з постачанням упаковки з тетрапаку та пюрпаку і вже почала тестувати вітчизняні аналоги.
При цьому, нестача пакувальних матеріалів вже призвела до зростання цін: транспортний гофрокороб з лютого подорожчав на 30%, поліпропіленова плівка - на 100%, картонні пачки для солі - на 122%, фасувальна поліетиленова плівка - на 89%.
Економічна правда
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