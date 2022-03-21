Найбільший аеропорт РФ відправив у простій 40% персоналу

Найбільший аеропорт РФ – "Шереметьєво" – відправив у простій частину персоналу на тлі санкцій ЄС і США щодо російської авіагалузі.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на наказ гендиректора аеропорту Михайла Василенка.

За даними видання, йдеться про 6-7 тис осіб.

"Авіатрафік у Шереметьєво різко впав з кінця лютого через припинення польотів російських авіакомпаній за кордон та іноземців до Росії. Аеропорт оголосив про призупинення всіх інвестпроєктів та закриття третього терміналу на додачу до закритих раніше E і F", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Шереметьєво" відправив своїх співробітників у простій з 16 березня.

У наказі йдеться, що простій оголошений з причин, "що не залежать від роботодавця та працівників", та у зв'язку з "критичним зниженням пасажиропотоку" на тлі санкцій проти РФ та закриттям повітряного простору низкою країн.

За даними джерела "Известий", поки йдеться про переведення в простій 40% всього персоналу – і офісного, і решти співробітників.

Нагадаємо:

20 березня стало відомо, що одразу дві російські авіакомпанії – Уральські авіалінії та Royal Flight – відправляють пілотів та співробітників у "вимушений простій". Причина – обмеження польотів в Європі, відкликання бортів лізингодавцями та проблеми з постачанням авіазапчастин через санкції. Такі "антикризові" заходи своїх роботодавців відчують по гаманцях близько 2800 співробітників.

Економічна правда