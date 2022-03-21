ЗМІ: Білоруськалій вперше бере кредити на зарплату

У Білорусі три з п'яти рудоуправлінь Солігорського "Білкалію" не добувають і не відвантажують сіль. Це пов'язано з катастрофою в логістиці внаслідок санкцій ЄС та США.

Про це пише місцеве видання "Наша Ніва".

За словами людей, знайомих із ситуацією, продовжуються дрібні відвантаження на експорт, які "намагаються проштовхнути через Росію".

Також по Белкалію вдарило те, що Україна заарештувала відповідно до воєнного стану 5000 білоруських залізничних вагонів, які зараз гостро необхідні для перевезення до Росії.

Тому необхідні нові маршрути постачання. А передбачувана готовність терміналу під Санкт-Петербургом, через який можна було б перевозити калій морем після блокади в Литві — лише кінець 2023 року, і це оптимістичні оцінки, які закладалися ще до війни, — додав співрозмовник.

Внаслідок таких проблем, за даними видання, підприємство вперше звернулося до одного з держбанків із проханням профінансувати виплату зарплати працівникам.